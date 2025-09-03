Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po aštraus Trumpo pasisakymo – Rusijos reakcija

2025-09-03 10:39 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-03 10:39

Vladimiro Putino patarėjas, rusų diplomatas Jurijus Ušakovas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo linkėjimus.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Vladimiro Putino patarėjas, rusų diplomatas Jurijus Ušakovas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo linkėjimus.

REKLAMA
1

D. Trumpas antradienį apkaltino Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.

„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Ušakovas pareiškė, kad tikisi, jog tokie žodžiai buvo ironija.

Kaip rašo rusų propagandos agentūra TASS, J. Ušakovas pažymėjo, jog V. Putinas, Xi Jinpingas ir Kim Jong Unas nesvarsto sąmokslo prieš JAV, jie supranta Vašingtono vaidmenį dabartinėje tarptautinėje padėtyje.

REKLAMA
REKLAMA

Donaldas Trumpas sako esąs labai nusivylęs Vladimiru Putinu

JAV prezidentas D. Trumpas antradienį pareiškė esąs labai nusivylęs Rusijos lyderio Vladimiro Putino nesugebėjimu sudaryti taikos susitarimo su Ukraina, tačiau aiškiau nepakomentavo galimų pasekmių Maskvai.

REKLAMA

Nuo praėjusio mėnesio, kai Aliaskoje susitiko su V. Putinu, D. Trumpas ragino Kremliaus šeimininką surengti dvišales derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau vietoj to Rusija suintensyvino išpuolius prieš Kyjivą.

„Esu labai nusivylęs prezidentu Putinu, galiu tai pasakyti“, – Scotto Jenningso radijo laidoje sakė D. Trumpas, paklaustas, ar jaučiasi išduotas V. Putino atsako.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų santykiai buvo puikūs, esu labai nusivylęs“, – pareiškė jis.

Tačiau D. Trumpas nepasakė, kokios, jei tokių bus, pasekmės gresia Rusijai, nepaisant to, kad neseniai nustatė dviejų savaičių terminą taikos susitarimui pasiekti. Šis terminas jau eina į pabaigą.

Nuo Aliaskos viršūnių susitikimo D. Trumpas sąmoningai aptakiai kalbėjo apie derybas dėl Ukrainos, kartais grasindamas sankcijomis Maskvai, o kartais sakydamas, kad gali leisti abiem šalims kovoti tarpusavyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis teigė, kad „darys kažką, kas padėtų žmonėms gyventi“, bet daugiau nieko nepaaiškino.

Vėliau Ovaliajame kabinete paklaustas, ar neseniai kalbėjosi su V. Putinu, D. Trumpas atsakė: „Sužinojau dalykų, kurie bus labai įdomūs, manau, kad per artimiausias kelias dienas sužinosite.“

Jis pridūrė, kad „bus“ pasekmių, jei V. Putinas ir V. Zelenskis nesusitiks, kad užbaigtų karą, kuris prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą 2022 metų vasarį.

REKLAMA

Tuo pat metu D. Trumpas pareiškė, kad jo nejaudina galima Rusijos ir Kinijos ašis, nepaisant to, kad antradienį V. Putinas Pekine prieš didžiulį karinį paradą susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).

V. Putinas Xi Jinpingui sakė, kad jų šalių ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“. Parade taip pat dalyvavo Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas, kuris pasiuntė savo karius kovoti drauge su Rusija Ukrainoje.

REKLAMA

„Aš visiškai nesijaudinu, ne“, – sakė D. Trumpas.

„Turime stipriausią pasaulyje kariuomenę, ir jie niekada nepanaudotų savo kariuomenės prieš mus, patikėkite, tai būtų blogiausias dalykas, kurį jie kada nors galėtų padaryti“, – kalbėjo jis.

Visgi vėliau D. Trumpas parašė piktą įrašą savo socialiniame tinkle „Truth Social“,apkaltinęs Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis.

Iždo sekretorius Scottas Bessentas, „Fox News“ paklaustas apie galimas sankcijas Rusijai, pirmadienį sakė, kad administracija šią savaitę nagrinės JAV atsako galimybes.

Po susitikimo Aliaskoje ir ilgo telefono skambučio su D. Trumpu, kai V. Zelenskis ir Europos lyderiai buvo Baltuosiuose rūmuose, V. Putinas „elgėsi priešingai, užuot vykdydamas tai, ką nurodė norįs padaryti“, sakė S. Bessentas.

„Tiesą sakant, jis niekšiškai, niekšiškai sustiprino bombardavimo kampaniją. Taigi manau, kad prezidentas Trumpas svarsto visas galimybes, ir manau, kad šią savaitę jas labai atidžiai išnagrinėsime“, – kalbėjo jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas apie pokalbius su Putinu: sužinojau labai įdomių dalykų, greit ir jūs sužinosite (26)
Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas vardija Rusijos sąlygas derybose: prakalbo apie naujas „teritorines realijas“ (33)
Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)
„Jis tikriausiai yra didžiausias karo nusikaltėlis“: Merzas griežtai sukritikavo Putiną (3)
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpas vėl nusivylęs Putinu: „Tai karas, kuris neturi prasmės“ (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų