Popiežius Leonas XIV pasisakė apie karą Ukrainoje: „Ginklų balsas turi būti nutildytas“

„Dar kartą primygtinai raginu skubiai nutraukti ugnį ir rimtai įsipareigoti užmegzti dialogą“, – Šventojo Petro aikštėje kalbėdamas Viešpaties angelo maldą sakė Leonas.
„Deja, karas Ukrainoje ir toliau sėja mirtį ir destrukciją, – pažymėjo katalikų bažnyčios vadovas. – Netgi pastarosiomis dienomis keliuose miestuose, įskaitant sostinę Kyjivą, griaudėjo sprogimai, nusinešę daugybę gyvybių.“
„Dabar atėjo laikas atsakingiesiems atsisakyti ginklų logikos ir, tarptautinei bendruomenei padedant, eiti derybų ir taikos keliu“, – sakė jis.
„Ginklų balsas turi būti nutildytas, o brolybės ir teisingumo balsas – pakeltas.“
Žuvo daugiau kaip 20 žmonių
Rusija jau daugiau nei trejus su puse metų savo mažojoje kaimynėje vykdo plataus masto invaziją, bombarduodama šalį iš oro, savo antskrydžiais sukeldama didžiulę destrukciją ir pražudydama daugybę civilių gyventojų.
Ankstų ketvirtadienio rytą Kijeve buvo įvykdyta didžiausia nuo liepos mėnesio oro ataka, kurios metu žuvo daugiau kaip 20 žmonių.
Leonas, pirmasis iš JAV kilęs popiežius, taip pat užsiminė apie neseniai Minesotos mokykloje įvykusias šaudynes, per kurias žuvo du vaikai.
„Prašykime Dievo, kad sustabdytų didelių ir mažų ginklų pandemiją, kuri užkrečia mūsų pasaulį“, – kalbėjo Čikagoje gimęs Leonas.
