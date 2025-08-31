Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija liepsnoja: netoli Maskvos kilo didžiulis gaisras

2025-08-31 14:03 / šaltinis: ELTA / aut.
Sekmadienį vienoje Maskvos srityje esančioje chemijos gamykloje kilo didžiulis gaisras.

Sekmadienį vienoje Maskvos srityje esančioje chemijos gamykloje kilo didžiulis gaisras.

Apie tai pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Baza“.

Pirminiais duomenimis, dega Balašichos eksperimentinės chemijos gamyklos ir buitine chemija prekiaujančios bendrovės TDK sandėliai. Liudininkai praneša įvykio vietoje girdėję sprogimus. Pasak kanalo „Baza“, sandėliuose galėjo būti laikomi dujų balionai ir degalai bei tepalai, tapę kuru liepsnoms.

Liudininkai taip pat praneša, kad liepsnos išplito ir į netoliese esančius gyvenamuosius pastatus.

Ugniagesiams kol kas nepavyksta suvaldyti gaisro. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, gaisras apėmė 4 000 kvadratinių metrų plotą, jam gesinti pasitelkta daugiau nei 80 specialistų, 30 vienetų gaisrų gesinimo įrangos ir sraigtasparniai „Mi-8“ bei „Ka-32“.

Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama.

