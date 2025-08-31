Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Šaudynės Minesotoje: popiežius smerkia „didelių ir mažų ginklų pandemiją“

2025-08-31 16:35 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 16:35

Popiežius Leonas XIV sekmadienį pasmerkė „didelių ir mažų ginklų pandemiją“, viešai melsdamasis už šaudynių aukas per katalikų mokyklos mišias Jungtinėse Valstijose.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV sekmadienį pasmerkė „didelių ir mažų ginklų pandemiją“, viešai melsdamasis už šaudynių aukas per katalikų mokyklos mišias Jungtinėse Valstijose.

REKLAMA
0

Pirmasis istorijoje JAV popiežius, sekmadienio vidurdienį palaiminęs tikinčiuosius iš balkono su vaizdu į Šv. Petro aikštę, kalbėjo angliškai, ragindamas nutraukti „ginklų logiką“ ir įtvirtinti brolybės kultūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Meldžiamės už tragiškų šaudynių, įvykusių per mokyklos mišias Amerikos Minesotos valstijoje, aukas, – sakė Čikagoje gimęs Leonas XIV. – Meldžiamės už nesuskaičiuojamą daugybę vaikų, kasdien žūstančių ir sužeidžiamų visame pasaulyje. Melskime Dievo sustabdyti ginklų, didelių ir mažų, pandemiją, kuri yra užkrėtusi mūsų pasaulį.“

REKLAMA
REKLAMA

Per šaudymą Apreiškimo bažnyčioje Mineapolyje žuvo du vaikai ir 20 žmonių buvo sužeisti, kai šimtai mokinių iš netoliese esančios katalikiškos mokyklos ir kiti tikintieji susirinko į mišias. Šaulys paleido 116 šūvių pro bažnyčios langus ir vėliau nukreipė ginklą į save.

REKLAMA

Po šaudynių Leonas XIV susilaikė nuo bet kokių politinių komentarų apie ginklus, bet išsiuntė užuojautos žinutę, kurioje daugiausia dėmesio skirta dvasiniams dalykams.

Jis sakė, kad jį nuliūdino ši tragedija, ir išsiuntė „nuoširdžią užuojautą ir dvasinio artumo patikinimą visiems nukentėjusiesiems“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų