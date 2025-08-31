Šaudynės Minesotoje: popiežius smerkia „didelių ir mažų ginklų pandemiją“

Pirmasis istorijoje JAV popiežius, sekmadienio vidurdienį palaiminęs tikinčiuosius iš balkono su vaizdu į Šv. Petro aikštę, kalbėjo angliškai, ragindamas nutraukti „ginklų logiką“ ir įtvirtinti brolybės kultūrą.
„Meldžiamės už tragiškų šaudynių, įvykusių per mokyklos mišias Amerikos Minesotos valstijoje, aukas, – sakė Čikagoje gimęs Leonas XIV. – Meldžiamės už nesuskaičiuojamą daugybę vaikų, kasdien žūstančių ir sužeidžiamų visame pasaulyje. Melskime Dievo sustabdyti ginklų, didelių ir mažų, pandemiją, kuri yra užkrėtusi mūsų pasaulį.“
Per šaudymą Apreiškimo bažnyčioje Mineapolyje žuvo du vaikai ir 20 žmonių buvo sužeisti, kai šimtai mokinių iš netoliese esančios katalikiškos mokyklos ir kiti tikintieji susirinko į mišias. Šaulys paleido 116 šūvių pro bažnyčios langus ir vėliau nukreipė ginklą į save.
Po šaudynių Leonas XIV susilaikė nuo bet kokių politinių komentarų apie ginklus, bet išsiuntė užuojautos žinutę, kurioje daugiausia dėmesio skirta dvasiniams dalykams.
Jis sakė, kad jį nuliūdino ši tragedija, ir išsiuntė „nuoširdžią užuojautą ir dvasinio artumo patikinimą visiems nukentėjusiesiems“.
