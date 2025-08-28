Artėja visiems Lietuvos tikintiesiems svarbios dienos: pasižymėkite kalendoriuje

Šių metų Šilinės – atliepiančios Gailestingumo metus ir kvietimą Vilties piligrimystei – tęsia kelis šimtus metų trunkančią tradiciją, kad šiandien suskambėtų kiekvienam žmogui.
Nuo liturgijos ir katechezės iki diskusijų, koncertų, knygų pristatymų, o svarbiausia – susitikimų. Susitikimų vienas su kitu ir, žinoma, su Dievu, rašoma pranešime spaudai.
Pokalbį žiūrėkite čia:
Kviečiama klausytis pokalbio ir rugsėjo 6–15 dienomis atvykti į Šiluvą.
Vyks Didieji Šiluvos atlaidai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, Šiluva rugsėjį taps Lietuvos piligrimystės širdimi – čia nuo rugsėjo 6 iki 15 dienos vyks dešimt dienų truksiantys Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, dar žinomi kaip Šilinės.
Kasmet dešimtis tūkstančių tikinčiųjų sutraukianti šventė šiemet ypatinga – ji vyksta Jubiliejiniais, Vilties piligrimystei dedikuotais metais ir kviečia melstis šūkiu: „Taikos Karaliene ir Vilties Motina, melski už mus!“
Šilinės – tai ne tik vieni seniausių ir didžiausių atlaidų Lietuvoje, bet ir šimtmečius gyva piligrimystės tradicija. Šiluva – vieta, kur, pasak liudijimų, XVII a. pradžioje apsireiškė Švč. Mergelė Marija, o čia pastatyta Apsireiškimo koplyčia bei Bazilika tapo ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės piligrimystės centru, buvo rašoma pranešime spaudai.
Kasmet rugsėjį čia suplūsta dešimtys tūkstančių tikinčiųjų iš visos šalies ir užsienio, kad drauge melsdamiesi atnaujintų tikėjimą, sustiprintų bendrystę ir patirtų gyvą susitikimą su Dievo Motina. Šilinių atlaidai jungia liturgiją, gilią maldą, katechezę, įspūdingas vakaro Žiburių liturgijas, bendruomeniškumą ir kultūrinius renginius.
2025-ieji Romos katalikų tikintiesiems ypatingi. Tai – Jubiliejiniai metai, kurių metu kiekvienas kviečiamas tapti Vilties piligrimu. Dar popiežius Pranciškus, o dabar ir popiežius Leonas XIV kviečia pasaulį žengti taikos ir vilties keliu. Todėl ir šiais metais net 10 dienų trunkantys Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje, dar žinomi kaip Šilinės, kviečia šūkiu „Taikos Karaliene ir Vilties Motina, melski už mus!“
Nuo rugsėjo 5-osios vakaro iki pat rugsėjo 15-osios į Šiluvos šventovę suplūstantys piligrimai melsis drauge su Lietuvos ganytojais ir atvykusiais iš kitų kraštų, kiekvieną dieną dedikuodami atskirai intencijai.
Kaip ir kasmet, Šilinių metu skamba vieno iš aptariamų Vatikano II Susirinkimo dokumentų leitmotyvas. Šie metai skiriami Konstitucijai apie šventąją liturgiją „Sacrosanctum Concilium“. Todėl net du kartus per dieną – 11 ir 17.45 val. – Aikštėje girdimos katechezės, jų aptarimo diskusijos kasdien 14.30 val. vyks Šiluvos piligrimų centre ir bus atliepiančios šventajai liturgijai skirtą dokumentą.
Šias katechezes sakys, o vėliau drauge su atvykusiais diskutuos kun. Mindaugas Grigalius, kun. br. Jokūbas Marija Goštautas OP, diak. dr. Benas Ulevičius.
Be įprastos liturginės programos – Šv. Mišių, Švč. Sakramento adoracijos, Valandų liturgijos, Rožinio maldos, katechezių – tikinčiųjų ar susidomėjusių lauks taip pat net du savaitgalio koncertai. Rugsėjo 6 d. Šiluvos bazilikos choro koncerte „Giesmės Šiluvos Marijai“ taip pat išgirsime solistą Vitalių Karpavičių, kunigo Roberto Urbonavičiaus skaitomas eiles.
O rugsėjo 13-ąją – choro „Veritas“ koncertas „Motina Vilties“, kurio metu išgirsime solistą Mindaugą Zimkų, vargonais gros Renata Marcinkutė-Lesieur, literatūriniais intarpais vakarą papuoš kun. br. Jokūbas Marija Goštautas OP. Po abiejų koncertų lauks įspūdingas vakaro pratęsimas – Žiburių liturgija, apglėbsianti Šiluvą kiekvieno atėjusiojo įžiebta spindinčia šviesa.
Nuoširdžiai laukiama kiekvieno atvykstančiojo. Šv. Mišios Šilinių metu yra aukojamos ir kitomis kalbomis. Rugsėjo 7 d. 16 val. Apsireiškimo koplyčioje Šv. Mišios bus švenčiamos ukrainiečių kalba. Rugsėjo 13 d. 15 val. Aikštėje Šv. Mišios lenkų kalba, o 16 val. Apsireiškimo koplyčioje – latvių kalba. Rugsėjo 14 d. 16 val. Apsireiškimo koplyčioje Šv. Mišios anglų kalba. Šiemet, antri metai iš eilės, rugsėjo 12 d. pagrindinės 12 val.
Šv. Mišios bus aukojamos su vertimu į gestų kalbą. Pavieniai piligrimai ar organizuotos grupės kviečiami registruotis el. paštu [email protected] taip jiems parūpinant patogiausias vietas vertimui.
Taip pat kviečiama į įvairių leidyklų knygų pristatymus, kurie šiais metais organizuojami bendradarbiaujant su Šiluvos gimnazija. Šilinių atlaiduose sutiksime naujausio albumo apie Adelę Dirsytę pristatymą (išleido VšĮ Carito leidykla „Artuma“) bei drauge esame kviečiami dalyvauti pokalbyje „Nuo istorinių traumų gydymo iki pilietinio atsparumo stiprinimo“.
Pokalbyje dalyvauja arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, albumo sudarytoja ses. Danguolė Gervytė, dizainerė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė, vertėjas Ramutis Kiparskis, Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kun. Andrius Končius. Susitikime rugsėjo 13 d. po 12 val. Šv. Mišių prie Šiluvos gimnazijos esančioje lauko klasėje.
O pagrindinę atlaidų dieną – rugsėjo 14-ąją – po šv. Mišių lauks br. Jokūbo Marijos Goštauto knygos „Susitikimas“ pristatymas (išleido leidykla „Magnificat“). Susitikimą su autoriumi ves Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė-Rudokienė, jis po 12 val. Šv. Mišių vyks taip pat prie Šiluvos gimnazijos esančioje lauko klasėje.
2025-ieji – Vilties metai, kuriuos kviečiame įprasminti piligrimystėje į Šiluvą, Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų metu. Daugiau informacijos tinklapiuose www.siluva.lt ir www.kaunoarkivyskupija.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!