TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Svarbi žinia Lietuvos tikintiesiems – nepraleiskite progos

2025-08-27 07:45 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-27 07:45

Pirmadienį Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko bažnyčioje – ypatinga diena, mat atkeliavo Šv. Spyglio relikvija.

Šv. Spyglys Pirmojo Alytaus bažnyčioje (nuotr. AlytusPlius/Onutė Senkanec)
8

Pirmadienį Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko bažnyčioje – ypatinga diena, mat atkeliavo Šv. Spyglio relikvija.

0

Šv. Liudviko minėjimo ir bažnyčios titulo dieną į bažnyčią atvyko Solesmes abatijos (Prancūzija) Abatas Geoffroy Kemlin OSB ir Palendrių vienuolyno benediktinai vienuoliai kartu atsiveždami Palendrių vienuolyne saugomą Jėzaus Kristaus erškėčių vainiko Šv. Spyglio relikviją, kurią Šv. karalius Liudvikas įgijo 1239 metais. 

Šv. Spyglys Pirmojo Alytaus bažnyčioje
Relikvijos reikšmė

Anksčiau AlytusPlius.lt rašė, kad Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Marius Talutis skelbė ypatingą žinią – rugpjūčio 25 d. į bažnyčią atkeliavo  Šv. Spyglio relikvija.

„Šv. Liudviko minėjimo ir mūsų bažnyčios titulo dieną į mūsų bažnyčią atvyks Solesmes abatijos (Prancūzija) Abatas Geoffroy Kemlin OSB ir Palendrių vienuolyno benediktinai vienuoliai, kartu atsiveždami Palendrių vienuolyne saugomą Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus erškėčių vainiko Šv. Spyglio relikviją, kurią šv. karalius Liudvikas įgijo 1239 metais. Simboliška, jog Alytus – Baltosios Rožės miestas tampa Šv. Spyglio istorinės piligrimystės vieta“, – tąkart sakė M. Talutis.

Tuo metu filmuotame videoreportaže kunigas taip pat paaiškino, kokia yra erškėčių vainiko reikšmė. Pasak jo, ten, kur keliavo erškėčių vainikas, tos vietos klestėjo.

„Kas tai yra erškėčių vainikas? Tai yra ne tik Jėzaus Kristaus kančios dalykas, kuris buvo vainikuojamas, bet šv. Liudvikas erškėčio vainiką suvokė kaip tam tikrą karaliaus valdžios legitimumą. Tai – karūna.

Kur yra karūna, ten yra ir karalystė. Ilgus laikus ji buvo Bizantijoje, Bizantija klestėjo. Brandžiaisiais viduramžiais ji pateko į Paryžių, į Vakarų Europą, į lotyniškąją Europą – Europa klesti. Tai stiprus simbolis“, – sakė jis.

