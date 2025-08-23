Neeilinė operacija Švedijoje – į naują vietą kelia gražiausią šalies bažnyčią

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kirunoje – pačiame šiauriausiame Švedijos miestelyje už poliarinio rato – vyksta neeilinė operacija. Dešimtys vietos gyventojų susirinko pasižiūrėti, kaip milžiniškas raudonas medinis statinys, pastatytas daugiau nei prieš šimtą metų, specialistų yra užkeltas ant milžiniškų judančių platformų. Visa tai tam, kad miesto simbolis būtų perkeltas į naują vietą.
„Turime pačią bažnyčią – ji yra tarsi trikampis, todėl labai tinkama konstrukcija perkėlimui. Po ja įrengti trys sluoksniai plieninių sijų. Platformos – labai plačios, dviejų eilių. Mes apsaugojome altorių, viduje esančius paveikslus ir vargonus“, – pasakoja bažnyčios perkėlimo projekto vadovas Stefanas Holmbladas Johanssonas.
Bažnyčia perkelta ne šiaip sau. Jau daugiau nei šimtmetį miestas gyvuoja iš geležies rūdos kasybos. Dėl šios veiklos nusėdo gruntas. Norint apsaugoti pastatus nuo neišvengiamos griūties, kasybos įmonė skyrė apie vieną milijardą eurų tam, kad dalis miesto rajonų būtų perkelti į saugesnes vietas. Ne kartą gražiausiu pastatu Švedijoje pripažinta bažnyčia – ne išimtis.
„Mes paruošėme maršrutą. Išplėtėme kelią iki naujos vietos – penkių kilometrų. Kelio plotį padidinome nuo maždaug devynių metrų iki dvidešimt keturių. Taip pat turime palikti erdvės, apie 40 metrų, kad tilptų bažnyčia“, – sako S. H. Johanssonas.
Gyventojai – nustebinti
Konstrukcija pervežama 500 metrų per valandą greičiu, tad visa kelionė užtruks apie dvi dienas.
„Jausmų daug. Nuostabu, kad tokį didžiulį pastatą apskritai įmanoma perkelti, bet tuo pačiu liūdna – juk ši vieta buvo jos namai net 125 metus“, – komentuoja gyventoja Katrina.
„Nesu visiškai tikras, bet važiuoti per miestelį su 600 tonų svorio konstrukcija – kažkas unikalaus“, – sako gyventojas Jornas.
Sprendimą perkelti dalį miesto į naują vietą valdžia priėmė prieš maždaug 20 metų. Plane numatytas pastatų perkėlimas ir naujo miesto centro statyba. Šiam didžiuliam perkėlimo projektui numatytas 30 metų laikotarpis – viską planuojama baigti iki 2035 metų.
Unikalų vaizdą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.