Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Alytuje nukrito liftas su žmonėmis: jie perduoti medikams

2025-08-22 14:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 14:16

Alytaus profesinio rengimo centre penktadienį nukrito liftas su dviem darbuotojomis. Moterys patyrė šoką ir lūžius, medikai ir pareigūnai joms teikia pagalbą.

Greitoji (nuotr. stop kadras)

Alytaus profesinio rengimo centre penktadienį nukrito liftas su dviem darbuotojomis. Moterys patyrė šoką ir lūžius, medikai ir pareigūnai joms teikia pagalbą.

REKLAMA
13

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė Eltai sakė, kad pranešimas apie nelaimę Putinų gatvėje buvo gautas apie 13 valandą.

„Atvykus į įvykio vietą, buvo rastos 46 ir 55 metų moterys, abiem medikai nustatė kaulų lūžius. Vietoje dirba specialiosios tarnybos, bus tiriamos aplinkybės, atliekamas tyrimas“, – sakė policijos atstovė.

Pirminiais policijos duomenimis, moterys galėjo lipti iš 3 arba 4 aukšto, liftas krito į 1 aukštą.  

Kaip skelbia pirmasis apie nelaimę pranešęs portalas „alytausgidas.lt“, liftas nebuvo senas, turėjo galiojančius patikros sertifikatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nu fliat
Nu fliat
2025-08-22 14:30
Sertifikuotas liftas, turėjo net lynams nutrūkus, kabiną su stabdžiais ant kreipiančiūjų sulaikyti. Padlos tik pinigus lupa, o priežiūra tik nukritus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų