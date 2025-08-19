Šiuos Lietuvos gyventojus ragina neiti iš namų: įsidėmėkite

Apie šį gaisrą dar šįryt pranešė naujienų agentūra ELTA, tačiau dabar pranešama, kad jis jau suvaldytas ir šiuo metu yra atstatomas traukinių eismas.
Vis tik nors gaisras jau praėjo, tačiau oro taršos nebuvo išvengta. Naujienų portalas tv3.lt dalijasi patarimais, ką daryti susidūrus su oro tarša.
Padidėjęs oro užterštumas
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), pranešimas apie degančias chemines medžiagas gautas apie 6.30 valandą.
Anot aplinkosaugininkų, dėl incidento galimas oro užterštumas, todėl rekomenduojama laikytis vieno kilometro saugos zonos aplink įvykio vietą.
„Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gyventojams pataria neiti į lauką, užsandarinti langus ir duris, perspėti aplinkinius ir sekti oficialią informaciją bei pranešimus žiniasklaidoje“, – teigiama pranešime.
Į įvykio vietą išvyko AAD pareigūnai, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Kaip elgtis padidėjus oro taršai?
Žiniomis apie tai, kaip elgtis padidėjus oro taršai, anksčiau savo atmintinėse dalijosi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Rekomendacijos gyventojams, kaip elgtis padidėjus oro taršai:
- kuo daugiau laiko praleisti uždarose patalpose;
- vėdinant patalpas, langus ar orlaides uždengti drėgnu audeklu;
- atsisakyti fizinio aktyvumo – sporto ir fizinio darbo lauke, visuose švietimo ir ugdymo įstaigose nutraukti kūno kultūros pamokas lauke;
- jei įmanoma, pasistengti išvykti iš užterštos teritorijos, ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir mamoms su kūdikiais bei asmenims, sergantiems bronchine astma ir kitomis lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis;
- sergantiems lėtinėmis ligomis pasirūpinti vaistų atsarga;
- saugoti kvėpavimo takus, pridengiant juos marlės kauke (raiščiu), vatos ir marlės kauke (raiščiu) ar respiratoriumi.
Individualiosios apsaugos priemonių įsigijimo galimybės:
- marlės kaukė (4–6 sluoksnių marlės raištis), pagaminama asmeniškai;
- vatos ir marlės kaukė (raištis), pagaminama asmeniškai;
- respiratoriai, įsigyjami (nusiperkami) asmeniškai;
- respiratoriai iš valstybės rezervo gaunami tik paskelbus mieste ekstremaliąją situaciją.
Rekomendacijos, kaip pasigaminti ir naudoti vatos ir marlės ar vien marlės kaukę (raištį):
- vatos ir marlės kaukė (raištis) gaminama iš 50 × 100 cm dydžio marlės gabalo. Jo viduryje, 20 × 30 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis;
- neapdėti vata marlės kraštai per visą ilgį iš abiejų pusių užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30–35 cm) perkerpami per vidurį, kad iš kiekvieno galo pasidarytų po du raištelius. Jie apsiuvami;
- jei nėra vatos, tokią kaukę galima pasidaryti vietoj vatos įklojant 4–6 sluoksnių marlės gabalą (20–30 cm);
- vatos ir marlės ar vien marlės kaukė pridedama prie veido taip, kad apatinis kraštas uždengtų smakro apačią, viršutinis siektų akių įdubas, o burna ir nosis būtų gerai uždengti;
- apatiniai kaukės raišteliai surišami ant viršugalvio, viršutiniai – ant pakaušio. Tarp veido ir kaukės susidarę laisvesni tarpai užkamšomi vatos gniužulėliais.
Šiaulių rajone kilo gaisras traukinio vagone
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad antradienio rytą Šiaulių rajone kilo gaisras traukinio vagone. Jame smilko cheminės medžiagos. Dėl incidento sutelktos gausios ugniagesių pajėgos.
„Įvykio vietoje yra sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas, jį sudaro ugniagesiai gelbėtojai, aplinkosaugininkai, policija. Organizuojamas vagono atitraukimas į saugią vietą įvykio lokalizavimui. Galimai bus traukiamas iki papildomos atšakos. Veiksmai derinami su Lietuvos geležinkeliais. Ugniagesiai nuolat aušina vagoną“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak jos, atvykus ugniagesiams, rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.
Anot „Lietuvos geležinkelių“ atstovės Julijos Leimonės, išankstiniais duomenimis, Šiaulių rajone, Pavenčiuose, „LTG Cargo“ mašinistui pastebėjus rūkstantį prekinio traukinio vagoną, kuriuo maršrutu Draugystė-Šilainiai buvo vežama siera, iškviestas PAGD.
Pasak J. Leimonės, situacija yra suvaldyta, atstatomas traukinių eismas.
„PAGD situacija suvaldyta, prekinis sąstatas yra traukiamas į prasilenkimo vietą, o vagonas, iš kurio rūksta dūmai, bus atkabintas nuo kitų ir prižiūrimas PAGD, kol bus galutinai įsitikinta, jog pavojaus sieros įsiliepsnojimui nėra“, – nurodė „Lietuvos geležinkelių“ atstovė.
Jos teigimu, dėl šio incidento buvo paveikti trys keleiviniai traukiniai. Kol vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas Klaipėda-Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas.
„Keleiviams pervežti užsakyti autobusai. Toliau bendradarbiaujama su tarnybomis likviduojant įvykio padarinius“, – teigė J. Leimonė.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6 val. 30 min. buvo užsidegusios cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) įspėjo, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Anot specialistų, degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.
