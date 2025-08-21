Pacientų ašaros Alytuje: žada keliauti paskui centrą paliekančius gydytojus

Drastiško žingsnio medikai ėmėsi ir dėl to, kad esą miesto valdžia jų neįspėjo apie įstaigos reorganizaciją, ir net neprašė apie tai paskelbus likti. Pacientai ir verkia, ir žada keliauti paskui medikus į Alytaus rajoną. O štai miesto valdžia susidariusią situaciją vadina muilo burbulu.
Alytaus miesto valdžia priėmė sprendimą nuo rugsėjo pirmosios centrą prijungti prie Alytaus centrinės poliklinikos, nors gydytojai tokiam sprendimui ir priešinasi. Ir kadangi esą nebuvo išgirsti – visi septyniolika gydytojų nusprendė vienu metu išeiti iš darbo.
„Taip gavosi, tai nėra demaršas. Tai nėra sąmokslas. Tiesiog taip žmonės nusprendė. Mažos įstaigos privalumais džiaugėmės tiek mes, tiek mūsų pacientai. Čia vietoje gauna visas paslaugas, greitai, operatyviai, mes galim lanksčiau juos ir priimti. Ir sugrįžti vėl į didelę įstaigą mes nenorime“, – teigia centro direktorė Jūratė Filtatovienė.
„Iš tikrųjų, net nejutom, kad mūsų nori. Sakytų, daktarės, likit. Tai bus gerai, buvo paklausta: kas lieka, kas išeina. Reikėjo informacijos tokios. Kas lieka ir kas išeina. Tai mes supratom, kad mums turbūt geriau yra išeiti. Gal visiems nuostabu, kad visi žmonės išeina, bet mes šeima buvom. Mūsų šeimą bandė ardyti ir mes todėl išeinam. Visi“, – prideda vaikų gydytoja Dalia Svilienė.
Medikės svarsto galimybę kurtis Alytaus rajono įstaigose. Medikus skuba palaikyti miesto tarybos opozicija teigdama, kad nebandydamas stabdyti pasitraukiančių medikų, miesto meras griauna nusistovėjusią sveikatos priežiūros sistemą. Ir kaip sako konservatorius Povilas Labukas, reorganizacija išgins ir patyrusius specialistus, ir net čia iš kitų miestų atvažiuojančius pacientus.
„Man liūdna. Ir jau dabar galiu sakyti drąsiai, kad akivaizdu, jog to miesto, kurį mes visi mylime, pamatai tuo, kuo mes tikime, yra plaunama tokiu greičiu, kad aš nežinau, kada mums pavyks tą surinkti, po tų žalų, kurios čia šiandien yra padarytos“, – komentuoja tarybos narys P. Labukas.
Savivaldybė bando malšinti konfliktą
Kilus skandalui miesto valdžia puola gesinti įsiplieskusį gaisrą. Vyriausias savivaldybės gydytojas sako, esą su medikais buvo kalbėta, niekas jų iš darbo neveja. O prijungti įstaigą prie centrinės poliklinikos neva buvo būtina. Ir apie tai kalbėta jau ne vienerius metus.
„Pagrindiniai siekiai ir tikslai, tai efektyvus finansinių išteklių naudojimas bei paslaugų kokybės gerėjimas“, – tikina Alytaus savivaldybės gydytojas Povilas Jagelavičius.
Pacientai esą dėl to nenukentės. Medikai sako, prieš 25 metus, kaip tik atsiskyrę nuo centrinės poliklinikos tik dėl to, kad galima būtų efektyviau gydyti suaugusius ir mažuosius pacientus. Tai daryti didesnėje įstaigoje – sudėtinga.
Tik štai miesto valdžiai tai esą nė motais. Nuo rugsėjo pirmosios dabartinėse centro patalpose jau darbuotis kiti medikai, o pats centras bus po centrinės poliklinikos sparnu.
„Mes ruošiamės, kad turime užtikrinti tuos gydytojus, kurie nuo rugsėjo pirmos dienos, teiktų pacientams sveikatos priežiūros paslaugas. Tai mes tą komandą esame sudarę“, – sako Alytaus poliklinikos vadovas Marius Jasaitis.
Alytaus meras situaciją bando dar labiau švelninti.
„Iki šios dienos visi medikai dirba ir visas personalas dirba. Miesto savivaldybė nėra gavusi nė vieno prašymo medikų, kol kas tai kalbų lygis. Ir likus trims savaitėms išgirstame kalbas, kad lyg planuoja išeiti. Aš suprantu, kai vyksta reorganizacija, keliasdešimt tūkstantinės eurų kompensacijos išeinant keičiant darbo vietą už nepanaudotas atostogas, plius visos išeitinės, susidaro pakankamai nemažos sumos“, – teigia miesto meras Nerijus Cesiulis.
Sveikatos apsaugos ministerija į skandalą nesikiša. Esą centras yra po savivaldybės sparnu ir ji šeimininkauja kaip nori.
