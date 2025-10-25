Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris: ar atspėsite, kas ji?

Dalia Ibelhauptaitė gimė 1967 m. gegužės 4 d. Vilniuje. Dar būdama vos penkiolikos pradėjo režisuoti – subūrė Jaunimo teatro trupę ir žengė pirmuosius žingsnius scenoje.1985 metais tapo Vilniaus valstybinio teatro režisieriaus asistente, taip pradėdama savo profesinį kelią, kuris vėliau ją išvedė į tarptautinę sceną.
Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris
1990 metais Dalia Ibelhauptaitė baigė režisūros studijas A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, kur mokėsi pas garsų režisierių Marką Zacharovą.Nuo 1991-ųjų ji gyvena Londone, kur tęsia savo karjerą kaip režisierė ir prodiuserė.
Per savo karjerą D. Ibelhauptaitė yra režisavusi daugybę dramos spektaklių ir operų įvairiuose Londono teatruose, vedusi aktorių meistriškumo seminarus Karališkajame nacionaliniame teatre ir Nacionalinėje operos studijoje.Ji taip pat yra dirbusi su aktoriais ir režisieriais Olandijoje, Kinijoje, Izraelyje ir JAV.
2006 metais kartu su maestro Gintaru Rinkevičiumi ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru Dalia Ibelhauptaitė įkūrė nepriklausomą operos trupę „Bohemiečiai“, kuri vėliau, 2012-aisiais, tapo Vilniaus miesto opera.Šiandien režisierė yra šios trupės meno vadovė ir pagrindinė režisierė.
Už išskirtinį indėlį į Lietuvos kultūrą 2011 metais D. Ibelhauptaitė buvo apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, o 2021-aisiais jai įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Asmeniniame gyvenime režisierė yra ištekėjusi už britų aktoriaus ir režisieriaus Dexterio Fletcherio. Pora susituokė 1997 metais Londone ir iki šiol gyvena Jungtinėje Karalystėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!