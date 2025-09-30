Archyviniame kadre – žinomas Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

Archyvinėje nuotraukoje matomas vyras, kuris dabar yra visiems puikiai žinomas dainininkas. Ar pavyks atspėti, kas jis?
Kas šis vyras?
Senoje nuotraukoje matomas vyras, sėdintis ant sofos, pasipuošęs paltu bei skrybėle ir žvelgia tiesiai į kamerą per akinius.
Vyras, matomas nuotraukoje yra žinomas Lietuvos dainininkas, kurio dainas, greičiausia, moka visi.
Nuotraukoje matomas žmogus – Virgis Stakėnas.
Vyras pasidalino šia nuotrauka savo socialiniuose tinkluose bei leido ja pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Virgis šalia nuotraukos rašo:
„Kai skrybėlės bryliai dar buvo siauručiai… 1985 KJS – kurybinio jaunimo stovykla. Rambynas“.
