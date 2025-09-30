Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – žinomas Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

2025-09-30 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 07:45

Archyviniame kadre, nespalvotoje nuotraukoje matomas ant sofos sėdintis vyras, su paltu, skrybėle bei akiniais. Šis vyras dabar yra gerai žinomas Lietuvos dainininkas.

Archyvinis kadras (Nuotr. socialinių tinklų)

Archyviniame kadre, nespalvotoje nuotraukoje matomas ant sofos sėdintis vyras, su paltu, skrybėle bei akiniais. Šis vyras dabar yra gerai žinomas Lietuvos dainininkas.

6

Archyvinėje nuotraukoje matomas vyras, kuris dabar yra visiems puikiai žinomas dainininkas. Ar pavyks atspėti, kas jis?

Kas šis vyras?

Senoje nuotraukoje matomas vyras, sėdintis ant sofos, pasipuošęs paltu bei skrybėle ir žvelgia tiesiai į kamerą per akinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras, matomas nuotraukoje yra žinomas Lietuvos dainininkas, kurio dainas, greičiausia, moka visi.

Nuotraukoje matomas žmogus – Virgis Stakėnas.

Vyras pasidalino šia nuotrauka savo socialiniuose tinkluose bei leido ja pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Virgis šalia nuotraukos rašo:

„Kai skrybėlės bryliai dar buvo siauručiai… 1985 KJS – kurybinio jaunimo stovykla. Rambynas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

