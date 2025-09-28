Praeities kadre – žinoma Lietuvos moteris: ar atpažįstate?

Dainininkė gyvenime patyrė visko – skaudžių išdavysčių, dvejas skyrybas, ją nuolat persekiojo skandalai. Tačiau pastaruoju metu ji gyvena visiškai kitokį gyvenimą, o pati sako, kad tos Mia, kuri kadaise buvo, jau nebėra.
Apie naują gyvenimo etapą, išmoktas pamokas pasakojo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“.
Laidoje „Pasikalbėkim“ kalbėdamasi su vedėja Renata Šakalyte, Mia pasidžiaugė pastaruoju metu radusi savyje įgyvendinti visas svajones, kurias buvo užsibrėžusi. Viena iš jų – susikrauti lagaminus ir kuriam laikui išvykti gyventi į Pietų Prancūziją.
„Visada beprotiškai norėjau išvažiuoti ten, kur šilta. Tiesiog susidėti daiktus ir vieną dieną išvažiuoti pagyventi kitur. Ir man pavyko, tris mėnesius buvau Pietų Prancūzijoje. Ten ne ilsėjausi, o gyvenau, darėme tam tikrus dalykus, atidarinėjome verslą. Po to nusprendėme, kad reikia šventėms grįžti į Lietuvą. Juk vis tiek Lietuvoje šeima, draugai, sūnus, tad norėjosi sugrįžti“, – pasakojo Mia.
Išvykusi į Pietų Prancūziją, Mia įkūrė verslą – nuomoja prabangius automobilius. Kaip pasakojo laidoje, atidaryti įmonę prireikė daug laiko. Be to, būdama svetur ji pradėjo mokytis prancūzų kalbos. Tad šiandien Miai atrodo, kad idealiausia būtų gyventi tarp Lietuvos ir Pietų Prancūzijos.
„Bet tai nėra lengva. Per tuos tris mėnesius man teko skraidyti, vis sugrįžti į Lietuvą. Tai nėra malonus ar komfortiškas procesas. Skrydžių žiemą ir rudenį beveik nėra“, – teigė laidos viešnia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!