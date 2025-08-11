Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Alytiškės sukurtas sodas atima žadą praeiviams: pamatykite, kaip viskas atrodo

2025-08-11 15:50 / šaltinis: AlytusPlius / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: AlytusPlius aut.
2025-08-11 15:50

Užsukęs į alytiškės Onutės Andriukevičienės namų kiemą Kranto gatvėje, pasijauti tarsi žiedų karalystėje. Moters sodas skęsta margaspalvių gėlių jūroje, nuo kurių grožio akis sunku atitraukti net praeiviams.

Alytiškės Onutės Andriukevičienės sodas (alytusplius.lt nuotr.)
34

Užsukęs į alytiškės Onutės Andriukevičienės namų kiemą Kranto gatvėje, pasijauti tarsi žiedų karalystėje. Moters sodas skęsta margaspalvių gėlių jūroje, nuo kurių grožio akis sunku atitraukti net praeiviams.

REKLAMA
0

„Čia – ir mano Turkija, ir Palanga. Nereikia jokių kurortų, nes geriausiai mano širdis atsigauna prie gėlių“, – šypsodamasi sakė Onutė, aprodžiusi savo išpuoselėtus gėlynus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Onutės Andriukevičienės sodas (alytusplius.lt nuotr.)
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Onutės Andriukevičienės sodas (alytusplius.lt nuotr.)

Išėjus į pensiją atsirado daugiau laiko sodui

Jų įvairovė ir gausa stebina. Nuostabą kelia ir tai, kiek darbo reikalauja visų augalų priežiūra. Kaip moteris visur suspėja?

REKLAMA
REKLAMA

„47 metus pradirbau buhaltere ir tik birželio pabaigoje jau galutinai išėjau iš darbo. Yra tekę girdėti kai kuriuos žmones sakant, kad tik sulauks pensijos, ir tą pačią dieną išeis iš darbo, o aš vis kartodavau, jog dirbsiu tiek, kiek norėsiu, kiek laikys. Darbas man patiko, valandų neskaičiuodavau. 

REKLAMA

Bet vaikai pradėjo klausinėti: mama, kada tu pailsėsi ir pasidžiaugsi gyvenimu? Tad nors anksčiau laiko pritrūkdavo ir net nepastebėdavau, kai kokia gėlė peržydėdavo, dabar jau namų aplinkai galiu skirti pakankamai dėmesio ir tuo tiesiog mėgaujuosi“, – pasakojo alytiškė. 

Onutė gėles mylėjo, jomis žavėjosi visuomet. Kadangi vaikystėje augo kaime, tai pamena, kad kone prie kiekvienos sodybos būdavo gėlynėlis, taip vadinamas močiutės darželis. Taip moteris dabar vadina ir savo pačios gėlyną.

REKLAMA
REKLAMA

Patinka įvairovės kupini sodai

„Šiais laikais sodai dažnai šiuolaikiški, atitinkamai sukomponuoti.  Kai kam talkina dizaineriai, apželdintojai – ir vaizdas  išties būna labai gražus. Tačiau pas mane yra kitaip: nemėgstu vienodumo, gėlių auga daug ir pačių įvairiausių. Būtent tas „miksas“ ir žavi – tarsi močiutės darželyje“, – sakė moteris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš kelerius metus ji bandė skaičiuoti, kiek gėlių rūšių turi, ir jas užrašyti. Pasiekė skaičių 205, bet po to vis prisimindavo, kad kažko dar sąraše neįterpė. 

Onutė juokavo, kad parduotuvėse, turguje, pro gėles negali ramiai praeiti ir jų nepirkti. Tačiau stengiasi atsilaikyti, nes lieka vis mažiau vietos, kur jas sodinti. Jau ir daržą teko susimažinti.

REKLAMA

„Vieną iškasu, kitą sodinu. Vis ką nors pakeičiu. Darbo nemažai, bet išeinu į gėlyną – ir širdis atsigauna, mintys tarsi persikrauna. Kai dirbau buhalterės darbą, gėlių priežiūra buvo labai geras būdas atsipalaiduoti. Tačiau būdavo sunku visur suspėti. Grįždavau iš darbo – ir lėkte per gėlyną.

Na, o dabar jau niekur nereikia skubėti, tad ir tuos gamtos pokyčius savo darželyje labiau pastebiu. Matau, kas pasikeitė, kas sužydėjo, kam reikia daugiau dėmesio“, – kalbėjo O. Andriukevičienė.

REKLAMA

Žiedai džiugina kone visus metus 

Žydėjimas ją džiugina kone ištisus metus, mat būna tik pora mėnesių, kuomet prie namų niekas nežydi. Jau sausio pabaigoje, kada dar buvo sniego, nedrąsiai žiedelius ėmė skleisti erantis. Pavasarį, vasarą visu grožiu sužydi kitos gėlės. Žiedų dar būna ir lapkričio mėnesį.

Alytiškė netgi savo rytą pradeda ne nuo kavos puodelio, o išėjimo į kiemą, gėlyno apžiūrėjimo. Moteris sako, kad jos netraukia važiuoti į kurortus, nes viskas, ko jai norisi, yra čia pat: gėlynai, gamta, tik perėjus gatvę – Nemunas. Nors gyvena mieste, tačiau namus supa visiška ramuma, tyla, automobiliais pravažiuoja tik aplinkiniai gyventojai. Pojūtis – lyg būtum kaime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Onutė teigė neįsivaizduojanti savo gyvenimo bute. Tiesa, jame pagyventi kažkada teko, bet moteris jautėsi kaip ne savo rogėse, trūko kiemo, erdvės.

„Augau kaime, laksčiau po pievas, tad man toji gamta labai artima širdžiai. Tekdavo ir kaimiškus darbus nudirbti, tad dabar moku viską, nebijau susipurvinti rankų, reikia – imu ir darau. Manau, žmogus labai daug ką sugeba pats pasidaryti, tik aišku, reikia laiko ir noro“, – sakė alytiškė.

REKLAMA

Jos gėlynus neretai pastebi ir pasivaikščioti prie Nemuno išėję praeiviai. Pasitaiko, kad paprašo užeiti į kiemą, nori iš arčiau apžiūrėti augalus.

„Man tikrai negaila. Jeigu žmogų tai žavi, vadinasi, jis irgi myli gėles. Pati aplinkui stengiuosi matyti kuo daugiau pozityvių ir gražių dalykų. Gėlės žiedeliai, nutūpęs drugelis, spalvos, kvapas – viskas gražu! Net ir smulkmenose galima tą grožį, akimirkos žavesį įžvelgti“, – kalbėjo moteris.

Autorė: Raimonda Bernatavičienė

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Svetlanos Žadeikienės sodas (nuotr. AlytusPlius)
Žinomos alytiškės sodas stulbina praeivius: parodė visiems (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų