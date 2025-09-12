Per Rusijos smūgius Ukrainos pasienio regione žuvo trys žmonės

Dar penki žmonės buvo sužeisti, tinkle „Telegram“ parašė šio regiono gubernatorius Olehas Hryhorovas ir kartu pridūrė, kad Rusija panaudojo bepiločius orlaivius ir raketas.
Ukrainos oro pajėgos informavo, kad Rusijos kariuomenė naktį puolė pasitelkdama 40 bepiločių orlaivių. Pasak jų, 33 bepiločiai buvo sunaikinti, o trijose vietose būta šešių smūgių.
Rusijos pasienio regiono Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas paskelbė, kad per Ukrainos bepiločių orlaivių ataką regione žuvo moteris. Tačiau Rusijos „Telegram“ kanalai citavo liudininkus, kurie sakė, kad ant šios moters nukrito oro gynybos sistemos „Pancir“ dalis.
Gynybos ministerija Maskvoje penktadienio rytą pranešė, kad virš trylikos Rusijos regionų buvo perimtas 221 Ukrainos bepilotis orlaivis. Leningrado srities, supančios Rusijos šiaurinį Sankt Peterburgo miestą, gubernatorius Aleksandras Drozdenka tvirtino, kad buvo numušta daugiau nei 30 bepiločių orlaivių.
Baltijos jūros uoste Primorske kilo gaisrai laive ir siurblinėje, tačiau liepsnos buvo užgesintos. Naftos produktų išsiliejimo pavojaus nėra, pažymėjo A. Drozdenka.
Ukraina jau daugiau nei trejus su puse metų stengiasi atremti Rusijos visapusišką invaziją. Vykdydamas gynybinę kampaniją, Kyjivas ne kartą pasitelkė bepiločius orlaivius ir diversantus, kad galėtų atakuoti net ir Rusijos gilumoje esančius taikinius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!