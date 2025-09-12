Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos smūgius Ukrainos pasienio regione žuvo trys žmonės

2025-09-12 17:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 17:46

Per Rusijos atakas Ukrainos pasienio regione Sumuose žuvo trys žmonės, penktadienį pranešė pareigūnai.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Per Rusijos atakas Ukrainos pasienio regione Sumuose žuvo trys žmonės, penktadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Dar penki žmonės buvo sužeisti, tinkle „Telegram“ parašė šio regiono gubernatorius Olehas Hryhorovas ir kartu pridūrė, kad Rusija panaudojo bepiločius orlaivius ir raketas.

Ukrainos oro pajėgos informavo, kad Rusijos kariuomenė naktį puolė pasitelkdama 40 bepiločių orlaivių. Pasak jų, 33 bepiločiai buvo sunaikinti, o trijose vietose būta šešių smūgių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos pasienio regiono Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas paskelbė, kad per Ukrainos bepiločių orlaivių ataką regione žuvo moteris. Tačiau Rusijos „Telegram“ kanalai citavo liudininkus, kurie sakė, kad ant šios moters nukrito oro gynybos sistemos „Pancir“ dalis.

REKLAMA
REKLAMA

Gynybos ministerija Maskvoje penktadienio rytą pranešė, kad virš trylikos Rusijos regionų buvo perimtas 221 Ukrainos bepilotis orlaivis. Leningrado srities, supančios Rusijos šiaurinį Sankt Peterburgo miestą, gubernatorius Aleksandras Drozdenka tvirtino, kad buvo numušta daugiau nei 30 bepiločių orlaivių.

REKLAMA

Baltijos jūros uoste Primorske kilo gaisrai laive ir siurblinėje, tačiau liepsnos buvo užgesintos. Naftos produktų išsiliejimo pavojaus nėra, pažymėjo A. Drozdenka.

Ukraina jau daugiau nei trejus su puse metų stengiasi atremti Rusijos visapusišką invaziją. Vykdydamas gynybinę kampaniją, Kyjivas ne kartą pasitelkė bepiločius orlaivius ir diversantus, kad galėtų atakuoti net ir Rusijos gilumoje esančius taikinius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Putino mokytojai neišmokė jo būti žmogumi – tik žudiku (34)
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas: kantrybė dėl Putino senka ir senka greitai (138)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Nebegali turėti iliuzijų“: Trumpas stipriai suklydo dėl Putino (15)
V. Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)
Jusovas: Kinija karinės pagalbos Rusijai neteikia (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų