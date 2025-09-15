Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Visame pasaulyje nustojo veikti palydovinis „Starlink“ ryšys

2025-09-15 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:37

Pirmadienio rytą nutrūko Elono Musko vadovaujamos bendrovės „Space X" palydovinio interneto paslauga „Starlink", rašoma pirmadienį jos interneto svetainėje paskelbtame pranešime, kurį cituoja „Reuters".

„Starlink“ palydovų paleidimas (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienio rytą nutrūko Elono Musko vadovaujamos bendrovės „Space X“ palydovinio interneto paslauga „Starlink“, rašoma pirmadienį jos interneto svetainėje paskelbtame pranešime, kurį cituoja „Reuters“.

1

„Starlink“ paslaugų teikimas šiuo metu nutrūkęs. Mūsų komanda atlieka tyrimą“, – sakoma pranešime, nepateikiant išsamesnės informacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palydovinis ryšys taip pat neveikia ir Ukrainoje, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų sistemų vadas Robertas Brovdis (Madjaras). Jo teigimu, „Starlink“ vėl neveikia visame fronte“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos naudojasi palydoviniu ryšiu nuo pat plataus masto karo pradžios 2022 m.

Anksčiau „Starlink“ veiklos pertrūkis daugelyje pasaulio šalių buvo užfiksuotas liepos 24 dieną Tuomet „Starlink“ teigė, kad gedimo priežastis buvo „pagrindinių vidinių programinių paslaugų gedimas“.

Sutrikimų stebėjimo svetainė „Downdetector“ pranešė, kad nuo 0.35 val. (4.35 Grinvičo laiku) JAV be paslaugos liko daugiau nei 43 000 vartotojų.

„Starlink“ teikia interneto paslaugas per žemoje Žemės orbitoje skriejančių palydovų tinklą ir yra naudojama atokiose vietovėse bei konfliktų zonose visame pasaulyje.

Bendrovė „SpaceX“ kol kas neatsakė į „Reuters“ prašymą pateikti komentarą.

