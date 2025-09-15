Visame pasaulyje nustojo veikti palydovinis „Starlink“ ryšys

„Starlink“ paslaugų teikimas šiuo metu nutrūkęs. Mūsų komanda atlieka tyrimą“, – sakoma pranešime, nepateikiant išsamesnės informacijos.
Palydovinis ryšys taip pat neveikia ir Ukrainoje, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų sistemų vadas Robertas Brovdis (Madjaras). Jo teigimu, „Starlink“ vėl neveikia visame fronte“.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos naudojasi palydoviniu ryšiu nuo pat plataus masto karo pradžios 2022 m.
Anksčiau „Starlink“ veiklos pertrūkis daugelyje pasaulio šalių buvo užfiksuotas liepos 24 dieną Tuomet „Starlink“ teigė, kad gedimo priežastis buvo „pagrindinių vidinių programinių paslaugų gedimas“.
Sutrikimų stebėjimo svetainė „Downdetector“ pranešė, kad nuo 0.35 val. (4.35 Grinvičo laiku) JAV be paslaugos liko daugiau nei 43 000 vartotojų.
„Starlink“ teikia interneto paslaugas per žemoje Žemės orbitoje skriejančių palydovų tinklą ir yra naudojama atokiose vietovėse bei konfliktų zonose visame pasaulyje.
Bendrovė „SpaceX“ kol kas neatsakė į „Reuters“ prašymą pateikti komentarą.
