Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ ryšys Ukrainai nebus nutrauktas

Apie tai Z. Boguckis pirmadienį pranešė socialiniame tinkle „X“, skelbia „Europeiskaja pravda“.
Sekmadienį Lenkijos vicepremjeras Krzysctofas Gawkowskis pareiškė, esą K. Nawrockio veto dėl įstatymo, numatančio pagalbą ukrainiečiams, reiškia „Starlink ryšio, kurį Lenkija teikia kariaujančiai Ukrainai, pabaigą“.
Apkaltino prisidedant prie Rusijos dezinformacijos
Z. Boguckis šiuos teiginius paneigė ir apkaltino K. Gawkowskį prisidedant prie Rusijos dezinformacijos. Jis patikino, kad Lenkija ir toliau finansuos „Starlink“ Ukrainai, jei parlamentas patvirtins prezidento pateiktą įstatymo projektą, kuris pakeistų vetuotąjį.
„Prezidento Nawrockio veto neatjungia Ukrainai „Starlink“ ryšio, nes šių paslaugų išlaidos dengiamos pagal galiojančio įstatymo nuostatas. Prezidento pateiktas projektas seime išlaiko šią tvarką. Užtektų, kad rugsėjo mėnesį parlamentas operatyviai apsvarstytų šią prezidento iniciatyvą“, – rašė Z. Boguckis.
