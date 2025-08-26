Kalendorius
Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ ryšys Ukrainai nebus nutrauktas

2025-08-26 08:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 08:59

Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis paneigė, kad prezidento veto dėl įstatymo, susijusio su pagalba ukrainiečiams, atims iš Ukrainos „Starlink“ ryšį, kurį finansuoja Lenkija.

Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ finansavimas Ukrainai nebus nutrauktas (nuotr. SCANPIX)
17

Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis paneigė, kad prezidento veto dėl įstatymo, susijusio su pagalba ukrainiečiams, atims iš Ukrainos „Starlink“ ryšį, kurį finansuoja Lenkija.

Apie tai Z. Boguckis pirmadienį pranešė socialiniame tinkle „X“, skelbia „Europeiskaja pravda“.

Sekmadienį Lenkijos vicepremjeras Krzysctofas Gawkowskis pareiškė, esą K. Nawrockio veto dėl įstatymo, numatančio pagalbą ukrainiečiams, reiškia „Starlink ryšio, kurį Lenkija teikia kariaujančiai Ukrainai, pabaigą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apkaltino prisidedant prie Rusijos dezinformacijos

Z. Boguckis šiuos teiginius paneigė ir apkaltino K. Gawkowskį prisidedant prie Rusijos dezinformacijos. Jis patikino, kad Lenkija ir toliau finansuos „Starlink“ Ukrainai, jei parlamentas patvirtins prezidento pateiktą įstatymo projektą, kuris pakeistų vetuotąjį.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Prezidento Nawrockio veto neatjungia Ukrainai „Starlink“ ryšio, nes šių paslaugų išlaidos dengiamos pagal galiojančio įstatymo nuostatas. Prezidento pateiktas projektas seime išlaiko šią tvarką. Užtektų, kad rugsėjo mėnesį parlamentas operatyviai apsvarstytų šią prezidento iniciatyvą“, – rašė Z. Boguckis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ištremti iš namų: kodėl operacija „Vysla“ vis dar skaldo Lenkiją ir Ukrainą (nuotr. „X“) (nuotr. Antono Drobovyčiaus) (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Operacija „Vysla“: skaudulys, vis dar skaldantis Lenkijos ir Ukrainos santykius (86)

