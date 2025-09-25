Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Vaičiūnas: visuomeninė elektra kitąmet gali pigti 4 centais

2025-09-25 12:41 / šaltinis: BNS
2025-09-25 12:41

Paskirtasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad visuomeninio elektros tiekimo kaina nuo kitų metų galėtų mažėti 4 centais už kilovatvalandę (kWh) – iki maždaug 16 centų.

Elektra. BNS Foto

Paskirtasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad visuomeninio elektros tiekimo kaina nuo kitų metų galėtų mažėti 4 centais už kilovatvalandę (kWh) – iki maždaug 16 centų.

0

„Nuo sausio 1 dienos visuomeninio tiekimo kaina galėtų mažėti. Skaičius dėliojame, manau, kad iki 4 centų toks variantas yra galimas“, – Seimui svarstant naujosios Vyriausybės programą ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio paklaustas, kaip Energetikos ministerija ruošiasi mažinti elektros kainas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei dabar visuomeninio tiekimo kaina yra apie 20 centų, ji galėtų iki 16 centų už kilovatvalandę pamažėti“, – pridūrė jis.

Ž. Vaičiūnas tvirtino, jog ministerija sieks pasirūpinti pažeidžiamais vartotojais, o visuomeninio tiekimo tarifo mažinimas – tik pirmas žingsnis užtikrinant palankius tarifus vartotojams.

Jo teigimu, Energetikos ministerija dar ruošia „visą vartotojų gynimo paketą, apsaugos paketą“.

„Čia yra tik vienas iš žingsnių. Toliau juos darysime kryptingai ir nuosekliai“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

Šiuo metu visuomeninio tiekimo kaina siekia 20,5 cento už  kilovatvalandę (kWh) – ji galios iki 2026 metų sausio. 

Visuomeninį tiekimą užtikrina valstybės valdoma elektros tiekėja „Ignitis“, jį gali gauti smulkieji ir pažeidžiamiausi elektros vartotojai.

