TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaičiūnas tikisi konstruktyvaus darbo su „aušriečių“ vadovaujamu Seimo energetikos komitetu

2025-09-25 09:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 09:22

Seime kuriant naują Energetikos ir darnios plėtros komitetą, kuriam vadovauti turėtų „Nemuno aušros“ frakcijos narys, paskirtasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas tikisi konstruktyvaus bendro darbo. Politikas taip pat teigia, jog naujoji Vyriausybė, kaip ir praėjusi, suvaldytų galimas šios politinės jėgos keliamas rizikas šalies energetikos sektoriuje.

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

„Kalbant apie bendradarbiavimą su Seimu, be abejo, tokia jau sandara, kad visi esminiai įstatymo pakeitimai yra diskutuojami ir priimami Seime, tad tikiuosi konstruktyvaus darbo“, – Seimo opozicinių frakcijų posėdyje ketvirtadienį kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

„Kaip ir praeitoje kadencijoje, buvo keliamas klausimas, (…) ar vieni iš koalicijos partnerių netrukdys, netorpeduos energetinės nepriklausomybės tikslų – tuo laikotarpiu praeitoje Vyriausybėje, 19-oje, manau, kad mes teisingai ir tikslingai suvaldėme tas rizikas, manau, kad tokiu būdu galėsime dirbti ir toliau“, – pridūrė jis.

Taip jis kalbėjo liberalei Editai Rudelienei paklausus, kaip paskirtasis ministras mato bendrą darbą su naujai Seime kuriamu Energetikos komitetu, kuriam vadovautų anksčiau atstovą į ministeriją deleguoti turėję „aušriečiai“.

„Tas kelias, kuris teko, nėra pats lengviausias, bet turbūt nėra ir pats blogiausias“, – sakė paskirtasis ministras.

Parlamentas po pateikimo jau pritarė naujo komiteto steigimui – į jį būtų reformuota dabartinė Energetikos ir darnios plėtros komisija.

Komisijai vadovaujantis „aušrietis“ Aidas Gedvilas sakė, kad komitetas turėtų daugiau galių parlamentinės kontrolės prasme. 

Formuojant naująją Vyriausybę, socialdemokratai ir „aušriečiai“ susitarė dėl mainų – pagal koalicijos sutartį „aušriečiams“ atitekti turėjusią Energetikos ministeriją perėmė socialdemokratai, į ministro poziciją delegavę prezidento palaikymo sulaukusį Ž. Vaičiūną.

Po mainų „aušriečiai“ perėmė kultūros ministeriją, pagal susitarimą jiems taip pat atiteko Aplinkos ministerija.

Naujasis Ministrų kabinetas Seime turėtų prisiekti ketvirtadienį.

