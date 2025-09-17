Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaičiūnas: elektros kabeliai po žeme – tiekimo saugumas ir žemės grąžinimas miškui

2025-09-17 15:22 / šaltinis: BNS
2025-09-17 15:22

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad elektros kabelių tiesimas po žeme užtikrins tiek elektros tiekimo saugumą, tiek žemės grąžinimą miškui.

Žygimantas Vaičiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad elektros kabelių tiesimas po žeme užtikrins tiek elektros tiekimo saugumą, tiek žemės grąžinimą miškui.

REKLAMA
2

„Toks kabeliavimas, linijų tiesimas po žeme užtikrina elektros energijos teikimo saugumą ir patikimumą gyventojams. Kita nauda yra, be abejo, ta, kad sugrąžinama žemė miškui dėl sumažėjusių apsaugos zonų“, – trečiadienį bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pristatant kabelinės trasos tiesimo darbus Utenos rajone sakė Ž. Vaičiūnas.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prioritetas – miškingose vietovėse oro linijas pakeisti požeminėmis. Įgyvendinus šią programą 2028 metais elektros energijos tiekimo patikimumas bus užtikrintas daugiau nei 200 tūkst. vartotojų“, – pranešime sakė Ž. Vaičiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA

Visame Utenos regione ESO šiemet nuties apie 200 kilometrų kabelių. 

Vyriausybė  pavasarį priėmė sprendimą 2025-2028 metais 2 tūkst. kilometrų 10 kV elektros oro linijų miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais.

REKLAMA

„Didžiausia dalis atjungimų, apie 80 proc. įvyksta dėl vėjo verčiamų medžių nutrauktų laidų ir kabeliavimas šiose vietovėse apsaugo gyventojus ir verslą nuo neigiamo stichijų poveikio. Dar vienas labai svarbus aspektas – kabelinės linijos yra kur kas draugiškesnės gamtai, dėl mažesnės intervencijos į aplinką išsaugomos natūralios laukinių gyvūnų buveinės, aplink šias linijas nereikia genėti, tad gali didėti miško plotas“, – pranešime sakė ESO vadovas Renaldas Radvila. 

Elektros kabelių tiesimas po žeme dabartinį oro linijų keitimo kabelinėmis tempą padidins tris kartus, o ekstremalių situacijų metu užtikrins stabilesnį elektros tiekimą, teigia ESO, 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų