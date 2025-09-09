Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaičiūnas nėra informuotas apie savo ateitį naujoje Vyriausybėje

2025-09-09 13:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 13:02

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako neturintis informacijos apie savo galimybes tęsti darbą naujoje paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako neturintis informacijos apie savo galimybes tęsti darbą naujoje paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.

„Negaliu pasakyti, ne mano sprendimai, reikia turbūt dar palaukti. Kaip esu išsakęs anksčiau, darbus tęsti noriu, darbų programą tikrai turime, ministerija tikrai susimobilizavusi, pasirengusi tęsti darbus“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes dirbame iki šios laikinosios Vyriausybės pabaigos, tai reiškia iki naujosios Vyriausybės priesaikos, (…) kaip bus toliau, bus matyti, tikrai nieko negaliu pasakyti“, – pažymėjo jis.

Nemuno aušros“, kuri pagal naują koalicijos sutartį gavo teisę deleguoti energetikos ministrą, lyderis Remigijus Žemaitaitis Eltai anksčiau teigė, kad svarsto dvi kandidatūras, viena jų – teisininko Mindaugo Jablonskio.

Ž. Vaičiūnas teigė potencialaus kandidato asmeniškai nepažįstantis, tačiau žinantis jį „iš energetikos teisės perspektyvos“.

R. Žemaitaitis taip pat yra sakęs, kad jų deleguojamam kandidatui į energetikos ministrus keliamas reikalavimas dėl „Ignitis grupės“ akcijų, kurios priklauso privatiems investuotojams, išpirkimo.

Ž. Vaičiūno teigimu, šis sprendimas turės būti priimtas Finansų ministerijos – ji valdo 74,99 proc. grupės akcijų.

„Jeigu klausimas dėl „Igničio“ delistingavimo – pirmiausia tai yra koalicijos apsisprendimas, antras dalykas – kol kas tokių svertų neturi energetikos ministras neturi, sprendimai yra Finansų ministerijos“, – sakė laikinasis ministras.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.

Daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.

ELTA primena, kad iš 14 ministerijų nėra tiksliai žinomos kandidatūros tik į Aplinkos ir Energetikos ministerijas.

Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, naujoji koalicija turės 82 mandatus.

Paskirtoji Vyriausybės vadovė I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti tik po to, kai Seimas pritars jos programai, o ministrai prisieks parlamente.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Vaičiūną (21)

