Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Vaičiūną

2025-09-03 12:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 12:17

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, rašo portalas „Delfi“.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, rašo portalas „Delfi“.

REKLAMA
19

Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus. Nors pavardžių jis kol kas neatskleidžia, politikos užkulisiuose kalbama, kad tai „aušriečių“ frakcijos nariai Artūras Skardžius ir Aidas Gedvilas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš jau sakiau, kad partinių nesiūlysiu, tai nežinau, iš kur jūs turite duomenų, kad jie yra partiniai, ir, jeigu dar šitie žmonės, kaip priėjote prie asmens duomenų apsaugos, kad žinote, ar partinis? (…) Jie nėra partiniai nariai. (…) Bet aš negaliu patvirtinti, (kad jie bus siūlomi) jau sakiau, kad negaliu įvardinti nei vardų, nei pavardžių, nei kas“, – „Delfi“ sakė „aušriečių“ pirmininkas. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, savaitės pradžioje pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“

REKLAMA

Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų. 

Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.

REKLAMA
REKLAMA

Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti grupės akcijas šią savaitę kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.

Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Povilas Poderskis (nuotr. Dainiaus Labučio)
Poderskis: Ignas Hofmanas klaidingai interpretuoja pokalbius su „aušriečių“ lyderiu (3)
Ignas Hofmanas (nuotr. Elta)
Hofmanas apie Žemaitaičio pareiškimus: „Buvau apšmeižtas“ (8)
Gabrielius Landsbergis. Mindaugo Mikulėno nuotrauka
Landsbergis apie „Nemuno aušrą“ koalicijoje: tai sukėlė labai didelį nerimą tarp Lietuvos partnerių (14)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Po Hofmano teiginių apie Žemaitaičio vykdomą spaudimą – STT dėmesys (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
dvylikta nuomonė
dvylikta nuomonė
2025-09-03 12:50
Neliko koalicijoje Perbėgėlių partijos, turi nelikti vyriausybėje ir jos ministrų. Čia nėra abejonių.
Atsakyti
vagys nepasiduoda
vagys nepasiduoda
2025-09-03 12:35
Reiškia, - skverno statytinis nenori atskleisti LR išvogymo per energetiką korupcinių ožyno kreivų ir skvernelių schemų.
Atsakyti
Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-09-03 13:17
„Netvirtinsiu ir tegul net nebando nešti „Nemuno“ aušros“ kandidatus iš pačios partijos“ – štai šiais žodžiais 2024.11.11 prezidentas pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, nes tai aiškiai išreikšta diskriminacija DĖL PARTIŠKUMO, o teisiškai žiūrint visos neteistos partijos yra lygios. Nausėda paniekino 186 tūkst. rinkėjų valią, juos įžeidė, man jis ne prezidentas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų