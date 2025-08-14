Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Estija sustabdė jūrinio vėjo jėgainių parko projektą

2025-08-14 13:46 / šaltinis: BNS
2025-08-14 13:46

 Estijos valstybinei energetikos grupei „Eesti Energia“ priklausanti atsinaujinančios energijos įmonė „Enefit Green“ ir Japonijos „Sumitomo Corporation“ nutraukė bendradarbiavimą jūrinio vėjo Rygos įlankoje netoli Estijos krantų projekte, skelbia leidinys „Postimees“.

Vėjo jėgainių parkas Baltijos jūroje (nuotr. SCANPIX)

 Estijos valstybinei energetikos grupei „Eesti Energia" priklausanti atsinaujinančios energijos įmonė „Enefit Green" ir Japonijos „Sumitomo Corporation" nutraukė bendradarbiavimą jūrinio vėjo Rygos įlankoje netoli Estijos krantų projekte, skelbia leidinys „Postimees".

0

Teigiama, jog sprendimas buvo priimtas remiantis bendra nuomone apie jūrinės energetikos perspektyvas Estijoje bei esamą padėtį rinkoje, esą pastaraisiais mėnesiais vystant projektą padaryta didelė pažanga, tačiau investuotojai nėra tikri ir nėra pasirengę investuoti milijardinių lėšų.

„Jūrinis vėjo jėgainių parkas jau ankstyvoje stadijoje reikalauja gerokai daugiau išteklių nei sausumos projektai. Neturint aiškaus supratimo apie būsimą Estijos energetikos politiką, neįmanoma toliau investuoti reikšmingų išteklių“, – teigė „Enefit Green“ vadovas Juhanas Aguraiuja,

Pasak jo, „Enefit Green“ baigia statybos leidimo gavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrą jūriniam vėjo jėgainių parkui Rygos įlankoje, siekdama užtikrinti tolesnes projekto plėtros perspektyvas.

Savo ruožtu Japonijos korporacija pažymėjo, jog laiko „Enefit Green“ patikima partnere ir pripažįsta bendrų pastangų, skirtų jūrinės vėjo energijos plėtrai Estijoje, svarbą.

Teritorijoje netoli Kihnu salos, nuo Estijos žemyninės dalies nutolusioje per 10 kilometrų, buvo planuota įrengti iki 84 vėjo turbinas, kurių bendra galia siektų 1000 megavatų ir kurios per metus pagamintų iki 4 teravatvalandes elektros.

