TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos paštas pristatė naujus kalėdinius pašto ženklus: įkvėpti karpinių meno

2025-11-20 09:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 09:34

Lietuvos paštas penktadienį išleidžia du šventinius pašto ženklus. Naujosios serijos „Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“ ženklus sukūrė menininkas Tomas Dragūnas.

Lietuvos paštas (nuotr. Elta)

Lietuvos paštas penktadienį išleidžia du šventinius pašto ženklus. Naujosios serijos „Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“ ženklus sukūrė menininkas Tomas Dragūnas.

2

Šiųmečiai kalėdiniai pašto ženklai sukurti pagal tradicinio karpinių meno motyvus. 

„Karpinių menas – tai neatsiejama mūsų kultūrinio paveldo dalis, gyvas ryšys su praeitimi ir simbolinis tiltas į dabartį. Jo įamžinimas pašto ženkle – prasmingas ir organiškas sprendimas, leidžiantis mažosios grafikos formate perteikti šio reiškinio subtilumą, gilumą ir grožį“, – pranešime cituojamas pašto ženklų autorius Tomas Dragūnas.

Naujieji 2 ir 2,10 euro nominalo pašto ženklai išleidžiami 40 tūkst. ir 25 tūkst. egzempliorių tiražu.

Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams skirtus pašto ženklus Lietuvos paštas leidžia kasmet nuo 1994 metų.

