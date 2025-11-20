Lietuvos paštas pristatė naujus kalėdinius pašto ženklus: įkvėpti karpinių meno

Šiųmečiai kalėdiniai pašto ženklai sukurti pagal tradicinio karpinių meno motyvus.
„Karpinių menas – tai neatsiejama mūsų kultūrinio paveldo dalis, gyvas ryšys su praeitimi ir simbolinis tiltas į dabartį. Jo įamžinimas pašto ženkle – prasmingas ir organiškas sprendimas, leidžiantis mažosios grafikos formate perteikti šio reiškinio subtilumą, gilumą ir grožį“, – pranešime cituojamas pašto ženklų autorius Tomas Dragūnas.
Naujieji 2 ir 2,10 euro nominalo pašto ženklai išleidžiami 40 tūkst. ir 25 tūkst. egzempliorių tiražu.
Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams skirtus pašto ženklus Lietuvos paštas leidžia kasmet nuo 1994 metų.
