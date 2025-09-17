Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius sulaukė pasiūlymo naikinti Energetikos ministeriją: „Gal ir problemų mažiau dėl to. Nežinau“

2025-09-17 14:14 / šaltinis: BNS
2025-09-17 14:14

Kilus nesutarimams dėl kandidato į energetikos ministrus, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia sulaukęs siūlymo naikinti šią ministeriją.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

„Yra net pasiūlymas šiandien išgirstas – kadangi Energetikos ministerija išsiūbavo visą situaciją, tai gal Energetikos ministeriją prijunkime prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, iš kur ji ir iškilo. Viena ministerija mažiau, gal ir problemų mažiau dėl to. Nežinau“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

Taip jis kalbėjo prieš valdančiosios socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ frakcijų lyderių susitikimą pas Seimo pirmininką Juozą Oleką.

„Netikrumo nenorime, norime pilnos sudėties Vyriausybės ir to sieksime“, – teigė M. Sinkevičius.

Pagal koalicijos susitarimą Energetikos ministerija priskirta „Nemuno aušros“ atsakomybės sričiai.

Vadovauti šiai ministerijai partija siūlė teisininką Mindaugą Jablonskį, bet prezidentas Gitanas Nausėda šią kandidatūrą atmetė. Kaip tinkamą pretendentą į pareigas jis yra nurodęs dabartinį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Tačiau jį į pareigas delegavo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, jau nebepriklausanti valdančiajai daugumai.

„Aušriečiai“ kol kas nėra pateikę naujo kandidato ir dar neapsisprendė, ar teiks. Be to, jie neatmeta galimybės siūlyti partijai arba frakcijai Seime priklausantį asmenį.

Tuo metu G. Nausėda minėjo ministrais neskirsiantis „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. Kita vertus, šalies vadovas teigia, kad su partiniu kandidatu vis tiek susitiktų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Sinkevičių ne iki galo įtikino Nausėdos argumentai dėl „aušriečių“ kandidatų: tai komplikuoja procesą (3)
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Sinkevičiui Žemaitaičio pareiškimai nekelia nerimo: „Man vidurių tai tikrai nesuka“ (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

