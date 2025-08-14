Kartojasi Trento Alexandrio-Arnoldo scenarijus? „Real“ turi susitarimą su dar vienu „Liverpool“ gynėju

Pasak pranešimų „Real“ vadovybė teikia pirmenybę nemokamam perėjimui kitą vasarą. Tuomet pasibaigs I. Konate sutartis su „Liverpool“ ir žaidėjas galės atvykti be perėjimo mokesčio. Tačiau pastarosiomis dienomis klube stiprėja diskusijos dėl paskutinės minutės bandymo išpirkti gynėją jau šią vasarą, jei suma neviršytų 20–25 mln. eurų.
Madrido klubo planas – kantriai palaukti, jei tik „Liverpool“ nesumenkins savo kainos ar nenorės pasinaudoti nedideliu užmokesčiu už likusį kontraktą. „Liverpool“ iš pradžių tikėjosi iš I. Konate sandorio apie 50 mln. eurų arba naujo ilgalaikio kontrakto, tačiau pats žaidėjas aiškiai išreiškė norą žaisti būtent „Real“ komandoje ir atsisakė derybų dėl pratęsimo, panašiai, kaip prieš sezoną elgėsi ir Trentas Alexanderis-Arnoldas.
Jei „Liverpool“ iki rugsėjo pradžios nesutiks su kukliu Madrido siūlymu, pagal susitarimą I. Konate liks Anglijoje iki kontrakto pabaigos ir kitą vasarą prie „Real“ prisijungs nemokamai. Toks variantas – itin palankus Madrido klubui, leidžiantis sustiprinti gynybą neatveriant piniginės, o pačiam žaidėjui suteikiantis galimybę išsiderėti didesnį kontraktą.
2021 m. į „Liverpool“ atvykęs centro gynėjas pastaraisiais metais tapo vienu svarbiausių komandos žaidėjų ir praėjusį sezoną „Premier“ lygoje sužaidė 31 rungtynes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!