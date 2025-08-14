Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Kartojasi Trento Alexandrio-Arnoldo scenarijus? „Real“ turi susitarimą su dar vienu „Liverpool“ gynėju

2025-08-14 16:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 16:43

Ibrahimas Konate sutiko persikelti į Madrido „Real“, nepriklausomai nuo to, ar tai įvyks šią vasarą, ar kitą sezoną.

Ibrahimas Konate | Scanpix nuotr.

Ibrahimas Konate sutiko persikelti į Madrido „Real“, nepriklausomai nuo to, ar tai įvyks šią vasarą, ar kitą sezoną.

REKLAMA
0

Pasak pranešimų „Real“ vadovybė teikia pirmenybę nemokamam perėjimui kitą vasarą. Tuomet pasibaigs I. Konate sutartis su „Liverpool“ ir žaidėjas galės atvykti be perėjimo mokesčio. Tačiau pastarosiomis dienomis klube stiprėja diskusijos dėl paskutinės minutės bandymo išpirkti gynėją jau šią vasarą, jei suma neviršytų 20–25 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Madrido klubo planas – kantriai palaukti, jei tik „Liverpool“ nesumenkins savo kainos ar nenorės pasinaudoti nedideliu užmokesčiu už likusį kontraktą. „Liverpool“ iš pradžių tikėjosi iš I. Konate sandorio apie 50 mln. eurų arba naujo ilgalaikio kontrakto, tačiau pats žaidėjas aiškiai išreiškė norą žaisti būtent „Real“ komandoje ir atsisakė derybų dėl pratęsimo, panašiai, kaip prieš sezoną elgėsi ir Trentas Alexanderis-Arnoldas.

REKLAMA
REKLAMA

Jei „Liverpool“ iki rugsėjo pradžios nesutiks su kukliu Madrido siūlymu, pagal susitarimą I. Konate liks Anglijoje iki kontrakto pabaigos ir kitą vasarą prie „Real“ prisijungs nemokamai. Toks variantas – itin palankus Madrido klubui, leidžiantis sustiprinti gynybą neatveriant piniginės, o pačiam žaidėjui suteikiantis galimybę išsiderėti didesnį kontraktą.

2021 m. į „Liverpool“ atvykęs centro gynėjas pastaraisiais metais tapo vienu svarbiausių komandos žaidėjų ir praėjusį sezoną „Premier“ lygoje sužaidė 31 rungtynes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų