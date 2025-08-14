Lekavičius nepraėjo medicininės patikros – AEK ieškos naujo įžaidėjo

Abi pusės buvo sutarusios dėl kontrakto, pagal kurį lietuvis būtų uždirbęs apie 300 tūkst. eurų.
Vis dėlto 31-erių gynėjo perėjimas neįvyks.
Praėjusį sezoną L. Lekavičius Eurolygoje per 14 rungtynių vidutiniškai pelnė po 2,1 taško, atkovojo po 0,3 kamuolio ir atliko po 0,5 rezultatyvaus perdavimo.
AEK gretose kitame sezone ir toliau rungtyniaus Mindaugas Kuzminskas, o ją turėtų papildyti ir Martynas Echodas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!