TV3 naujienos > Sportas

Lekavičius nepraėjo medicininės patikros – AEK ieškos naujo įžaidėjo

2025-08-14 16:10 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-14 16:10

Buvęs Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas Lukas Lekavičius turėjo tapti Atėnų AEK komandos nariu, tačiau ketvirtadienį Graikijos tinklapis SDNA.gr paskelbė, kad lietuvis nepraėjo medicininės patikros ir komanda ieškos kito įžaidėjo.

Lukas Lekavičius | BNS nuotr.

1

Abi pusės buvo sutarusios dėl kontrakto, pagal kurį lietuvis būtų uždirbęs apie 300 tūkst. eurų.

Vis dėlto 31-erių gynėjo perėjimas neįvyks.

Praėjusį sezoną L. Lekavičius Eurolygoje per 14 rungtynių vidutiniškai pelnė po 2,1 taško, atkovojo po 0,3 kamuolio ir atliko po 0,5 rezultatyvaus perdavimo.

AEK gretose kitame sezone ir toliau rungtyniaus Mindaugas Kuzminskas, o ją turėtų papildyti ir Martynas Echodas.

