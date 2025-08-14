Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Sirvydis: „Turime patys diktuoti žaidimo tempą“

2025-08-14 15:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 15:43

Prieš artėjančią draugišką dvikovą prieš Latvijos rinktinę savo įžvalgomis pasidalijo Lietuvos komandos snaiperis Deividas Sirvydis.

Sirvydis | BNS nuotr.

Prieš artėjančią draugišką dvikovą prieš Latvijos rinktinę savo įžvalgomis pasidalijo Lietuvos komandos snaiperis Deividas Sirvydis.

0

Jis teigė, kad trys jau sužaistos ir laimėtos draugiškos rungtynės paliko gerą įspūdį.

„Viskas vyksta pagal planą – tai, ką buvome numatę ir treniravomės, pavyko įgyvendinti. Aišku, dar yra kur tobulėti, bet tai natūralu, nes procesas tęsiasi. Fizinė forma taip pat gerėja. Kol kas viskas juda teisinga kryptimi“, – sakė snaiperis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, komandoje vyrauja puiki nuotaika: „Atmosfera – labai gera. Kartu praleidžiame daug laiko, aikštėje nėra jokių nesutarimų, jau gana gerai jaučiame vienas kitą. Viskas tik į gerą pusę.“

Kalbėdamas apie artėjančią akistatą su Latvija, žaidėjas pažymėjo, kad varžovams pranašumą gali suteikti namų aikštė, tačiau tai Lietuvos krepšininkų neatbaidys.

„Žinoma, namų sienos jiems padės, bet mums svarbiausia – patiems diktuoti žaidimo tempą. Latvija mėgsta protingą, gal kiek į mūsų panašų, lengvesnį krepšinį. Turime savo planų ir detalių, kurias sieksime patobulinti – toks bus pagrindinis tikslas šiandien“, – teigė rinktinės narys.

Rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos prasidės 19:30 val., tiesioginė transliacija – per TV3.

