Sirvydis: „Turime patys diktuoti žaidimo tempą“

Jis teigė, kad trys jau sužaistos ir laimėtos draugiškos rungtynės paliko gerą įspūdį.
„Viskas vyksta pagal planą – tai, ką buvome numatę ir treniravomės, pavyko įgyvendinti. Aišku, dar yra kur tobulėti, bet tai natūralu, nes procesas tęsiasi. Fizinė forma taip pat gerėja. Kol kas viskas juda teisinga kryptimi“, – sakė snaiperis.
Pasak jo, komandoje vyrauja puiki nuotaika: „Atmosfera – labai gera. Kartu praleidžiame daug laiko, aikštėje nėra jokių nesutarimų, jau gana gerai jaučiame vienas kitą. Viskas tik į gerą pusę.“
Kalbėdamas apie artėjančią akistatą su Latvija, žaidėjas pažymėjo, kad varžovams pranašumą gali suteikti namų aikštė, tačiau tai Lietuvos krepšininkų neatbaidys.
„Žinoma, namų sienos jiems padės, bet mums svarbiausia – patiems diktuoti žaidimo tempą. Latvija mėgsta protingą, gal kiek į mūsų panašų, lengvesnį krepšinį. Turime savo planų ir detalių, kurias sieksime patobulinti – toks bus pagrindinis tikslas šiandien“, – teigė rinktinės narys.
Rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos prasidės 19:30 val., tiesioginė transliacija – per TV3.
