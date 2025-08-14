Prieš latvių iššūkį Valančiūnas įvardino 3 pagrindinius rinktinės tikslus

Rungtynių pradžia – 19:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir naujienų portale tv3.lt.
„Išlikti sveikiems, gerinti žaidimą ir laimėti“, – tokius pagrindinius uždavinius komandai vardino JV.
Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estija, antrajame susitikime Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70, o trečioje akistatoje įrodė pranašumą prieš Sakartvelą „Žalgirio“ arenoje 77:54.
„Jaučiamės gerai, pasitikime savimi, vis dar esame pasirengimo stadijoje, vis dar taisome kai kuriuos dalykus, – dėstė J. Valančiūnas. – Iki čempionato liko dvi savaitės. Atrodo, kad tai nedaug laiko, bet per jį galima ištaisyti tam tikras klaidas. Jaučiamės tikrai gerai.“
Rungtynes su lietuviais praleis keli svarbūs Latvijos krepšininkai: Artūras Žagaras, Martinšas Laksa ir Rodionas Kurucas.
„Tai komanda, kuri meta daug tritaškių, yra labai pavojinga, aukšta. Bus geras varžovas“, – įsitikinęs J. Valančiūnas.
„Neruošiame komandos konkrečiai šioms rungtynėms, labiau žiūrime į Europos čempionatą, – teigė Rimas Kurtinaitis. – Surengėme gerą, intensyvią treniruotę dieną prieš rungtynes. Faktas, kad norime laimėti. Latvija yra pajėgi komanda, gal kiek kitaip buvo prieš 20 metų, kai lietuviai dominavo. Dabar latviai rodo, kad yra viena geriausių komandų Europoje. Labai juos gerbiame, bet labiau žvelgiame į savo pasirengimo kalendorių ir treniruojamės intensyviau nei įprastai prieš rungtynes.“
Dar likus kelioms dienoms iki susitikimo Latvijos krepšinio federacija informavo, jog Rygos arena susitikime su Lietuva bus sausakimša.
Paklaustas, ar susitikimas su Latvija yra svarbesnis nei kitos draugiškos rungtynės, J. Valančiūnas sakė: „Kiekvienos rungtynės yra rungtynės, žaidi, kad laimėtum. Bet taip, tiesa, tai pasirengimo mačas. Bandome taisyti savo klaidas, pamatyti, kaip skirtingos taktikos veikia prieš skirtingus varžovus.“
Jau penktadienį Lietuvos rinktinės laukia ir penktasis testas – Lukos Dončičiaus atstovaujama Slovėnija, su kuria bus žaidžiama Šiauliuose.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
