Chisora: „Itauma žiauriai sumuš Whyte’ą, o organizatoriams gresia bėdos dėl tokios kovos“

D. Whyte‘as kadaise buvo laikinasis pasaulio čempionas ir boksavosi su tokiomis žvaigždėmis kaip Anthony Joshua, Derekas Chisora, Josephas Parkeris, Tysonas Fury ir kiti. D. Chisora, kuris 2 kartus nusileido D. Whyte‘ui, mano, kad buvęs jo varžovas šansų prieš M. Itaumą neturi.
„Aš klausiau Whyte‘o, kodėl jis sutiko kautis su Itauma, kai šis yra „ant bangos“. Itaumai dabar 20 metų? Dieve mano... Reikia paskambinti policijai ir pasodinti kovos organizatorius į kalėjimą. Negalima organizuoti tokių kovų. Itauma dabar nesustabdomas. Jis žiauriai sumuš Whyte‘ą, o mums reikės spręsti, ką iš kovos organizatorių pasodinti į kalėjimą. Whyte‘as nematys šviesos tunelio gale“, – sakė D. Chisora.
M. Itauma šioje kovoje gins WBO tarpkontinentinį čempiono diržą. Jaunasis britas jau dabar yra WBO reitingo lyderis, tad kova su Oleksandru Usyku ar bent laikinuoju čempionu Josephu Parkeriu atrodo kaip vis realesnis variantas.
„Su Dievo pagalba vieną dieną kausiuosi prieš Usyką, bet mano eilė dar neatėjo. Manau, kad Parkeris ir Kabayelis dabar yra verčiausi šanso atimti Usyko diržus. Jei aš nugalėsiu Whyte‘ą, tada mano pozicijos bus tvirtesnės. Pirmauju WBO reitinge, esu nenugalėtas ir turiu šviesią ateitį“, – sakė M. Itauma.
