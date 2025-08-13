Tarptautiniame jaunių bokso turnyre Latvijoje – 7 lietuvių medaliai

Eva Elvikytė (svorio kategorija iki 57 kg) pusfinalyje rezultatu 3:0 įveikė latvę Esterę Žulpą, o finale 3:0 pranoko Latvijos boksininkę Milaną Truš ir pelnė auksinį apdovanojimą.
Aukso medaliu pasidabino ir Miglė Griškonytė (iki 60 kg), kuri pusfinalyje 3:0 nugalėjo latvę Viktoriją Kovalovą, o finale rezultatu 3:0 nepaliko vilčių kitai latvei Nastjai Marcinkevičai.
Ignas Štrapėla (iki 52 kg) pusfinalio akistatoje po atkaklios kovos 2:1 įveikė latvį Leonsą Likovsą ir finale 3:0 pelnė pergalę prieš Latvijos boksininką Artjomsą Ivanovsą.
Kristupas Lazauskas (iki 75 kg) užtikrintai pelnė auksinį apdovanojimą, kai pusfinalyje rezultatu 3:0 nugalėjo Latvijos sportininką Pavelsą Fomjaginsą, o finale 3:0 įveikė pranoko Martinsą Kušnersą.
Penktąjį aukso medalį į lietuvių kraitį įdėjo Edvinas Drutelis (iki 80 kg), kuris pusfinalyje 2:1 įveikė latvį Vladislavsą Jermolovsą, o finale aiškia persvara antrajame raunde nepaliko vilčių latviui Audrisui Praulinšui.
Gvidas Barsevičius (iki 60 kg) pusfinalyje rezultatu 1:2 neprilygo latviui Danilai Romanovsui ir tenkinosi bronziniu apdovanojimu. Bronzos medalį pelnė ir Kristupas Kondrotas (iki 63 kg), kuris pusfinalyje rezultatu 1:2 nusileido latviui Grafsui Putraševičsui.
Komandai Latvijoje vadovavo kaunietis treneris Marius Narkevičius. Turnyre taip pat dirbo teisėjas iš Lietuvos – Andžėj Sinicyn.
Šis turnyras – vienas iš pasirengimo etapų gruodžio 8-18 d. Kienbaumo mieste Vokietijoje vyksiančiam Europos jaunių čempionatui.
