  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos rinktinės puolėjui lūžo koja

2025-08-13 20:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 20:38

Lietuvos futbolo rinktinė patyrė dar vieną skaudų smūgį. Antradienio treniruotės metu puolėjas Manfredas Ruzgis patyrė kojos lūžį. Incidentas įvyko bandant atlikti staigų spurtą – futbolininkas sustojo skausmo kamuojamas ir nebegalėjo tęsti pratybų.

Manfredas Ruzgis | Klubo nuotr.

Lietuvos futbolo rinktinė patyrė dar vieną skaudų smūgį. Antradienio treniruotės metu puolėjas Manfredas Ruzgis patyrė kojos lūžį. Incidentas įvyko bandant atlikti staigų spurtą – futbolininkas sustojo skausmo kamuojamas ir nebegalėjo tęsti pratybų.

0

Praėjęs sezonas 28-erių puolėjui buvo išties įsimintinas. Atstovaudamas Albanijos Antros lygos klubui, M. Ruzgis tapo čempionato rezultatyviausiu žaidėju – per 30 rungtynių pelnė net 24 įvarčius, taip užsitikrindamas vietą tarp lygos žvaigždžių.

Šie pasiekimai nebuvo nepastebėti – po septynerių metų pertraukos futbolininkas sulaukė kvietimo į Lietuvos nacionalinę komandą. Jo sugrįžimas įvyko rungtynėse su Suomija, kurios baigėsi rezultatu 2:2.

Vis dėlto, dabar rinktinės trenerių štabui teks spręsti dar sudėtingesnę puolimo problemą. Pastaruoju metu rinktinėje juntamas akivaizdus puolėjų trūkumas, ypač po to, kai sunkią traumą patyrė ir ilgam iš rikiuotės iškrito Armandas Kučys.

Armandas į aikštę turėtų grįžti kitų metų vasarį, o M. Ruzgio reabilitacija, manoma, truks apie du mėnesius.

