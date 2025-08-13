Paplūdimio futbolo rinktinė sužinojo varžovus Europos čempionato A diviziono link

Priminsime, kad lietuviai dar gegužės mėnesį laimėjo turnyrą Ispanijoje, po kurio užsitikrino vietą Europos čempionato B diviziono superfinalo varžybose, kurios vyks rugsėjo 10-14 dienomis Italijoje.
B diviziono superfinaluose žais šešios komandos, jos burtų keliu buvo paskirstytos į dvi grupes po tris komandas.
Grupėse ekipos po sykį sužais tarpusavyje, po dvi stipriausias rinktines pateks į pusfinalį. Pusfinalio laimėtojos žengs į finalą ir iškart užsitikrins vietą pakilimą į A divizioną, o finale susirungs dėl B diviziono nugalėtojų taurės.
Po burtų paaiškėjo, kad lietuviai pateko į A grupę, kur jų varžovais bus Azerbaidžanas ir Belgija, tuo tarpu B grupėje žais Kazachstanas, Rumunija ir Malta.
Taip pat Italijoje vyks ir vyrų A diviziono superfinalai bei moterų A diviziono lemiamas etapas.
Priminsime, kad 2023-aisiais lietuviai tapo B diviziono nugalėtojais ir iškovojo teisę žaisti A divizione, kur savo jėgas išmėgino pernai.
