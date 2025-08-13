Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Paplūdimio futbolo rinktinė sužinojo varžovus Europos čempionato A diviziono link

2025-08-13 16:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 16:22

Pirmadienio popietę buvo ištraukti burtai, po kurių Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužinojo varžovus link Europos čempionato A diviziono.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Pirmadienio popietę buvo ištraukti burtai, po kurių Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužinojo varžovus link Europos čempionato A diviziono.

0

Priminsime, kad lietuviai dar gegužės mėnesį laimėjo turnyrą Ispanijoje, po kurio užsitikrino vietą Europos čempionato B diviziono superfinalo varžybose, kurios vyks rugsėjo 10-14 dienomis Italijoje.

B diviziono superfinaluose žais šešios komandos, jos burtų keliu buvo paskirstytos į dvi grupes po tris komandas.

Grupėse ekipos po sykį sužais tarpusavyje, po dvi stipriausias rinktines pateks į pusfinalį. Pusfinalio laimėtojos žengs į finalą ir iškart užsitikrins vietą pakilimą į A divizioną, o finale susirungs dėl B diviziono nugalėtojų taurės.

Po burtų paaiškėjo, kad lietuviai pateko į A grupę, kur jų varžovais bus Azerbaidžanas ir Belgija, tuo tarpu B grupėje žais Kazachstanas, Rumunija ir Malta.

Taip pat Italijoje vyks ir vyrų A diviziono superfinalai bei moterų A diviziono lemiamas etapas.

Priminsime, kad 2023-aisiais lietuviai tapo B diviziono nugalėtojais ir iškovojo teisę žaisti A divizione, kur savo jėgas išmėgino pernai.

