  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Justo Lasicko klubas – paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape

2025-08-13 08:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 08:37

Antradienį atsakomąsias UEFA Europos lygos trečiojo atrankos etapo rungtynes sužaidė Kroatijos čempionai „Rijeka“, kurių gretose žaidžia Justas Lasickas.

Justas Lasickas | Klubo nuotr.

Antradienį atsakomąsias UEFA Europos lygos trečiojo atrankos etapo rungtynes sužaidė Kroatijos čempionai „Rijeka“, kurių gretose žaidžia Justas Lasickas.

0

„Rijeka“ pirmąsias rungtynes namuose 1:2 pralaimėjo Airijos „Shelbourne“ klubui, bet atsakomąjį mačą išvykoje sugebėjo laimėti rezultatu 3:1 bei švęsti pergalę bendru rezultatu 4:3 bei žengti į paskutinį UEFA Europos lygos atrankos etapą.

J. Lasickas šį mačą pradėjo ant suolo, o į aikštę žengė 75 minutę. Įdomu ir tai, kad pergalingą įvartį „Rijeka“ pelnė jau 90 rungtynių minutę.

Paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape „Rijeka“ žais su Salonikų PAOK ir Austrijos „Wolfsberger“ poros nugalėtoju. Pirmosios šių komandų rungtynes pasibaigė lygiu rezultatu 0:0.

Tačiau net ir pralaimėjimo atveju paskutiniame atrankos etape, „Rijeka“ po pergalės prieš „Shelbourne“ jau užsitikrino vietą UEFA Konferencijų lygoje.

