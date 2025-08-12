Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Džiugas“ trečius metus iš eilės žengė į LFF taurės pusfinalį

2025-08-12 23:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 23:21

Trečiadienį Telšių „Džiugas“ LFF taurės ketvirtfinalyje 2:1 (1:0) nugalėjo Plungės „Babrungo“ komandą ir trečius metus iš eilės pateko į pusfinalį.

Telšių „Džiugas“ | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Trečiadienį Telšių „Džiugas“ LFF taurės ketvirtfinalyje 2:1 (1:0) nugalėjo Plungės „Babrungo“ komandą ir trečius metus iš eilės pateko į pusfinalį.

0

„Džiugui“ įvarčius pelnė Vilius Piliukaitis ir 11 metrų baudinį realizavęs Ibrahimas Cisse, o antrajame kėlinyje skirtumą sumažino Eridanas Bagužas.

LFF taurės pusfinalyje taip pat žais Kauno rajono „Hegelmann“ ir Marijampolės „Sūduva“. Dar viena pusfinalio ekipa paaiškės po trečiadienį vyksiančių „Jonavos“ ir „Panevėžio“ rungtynių.

