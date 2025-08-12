„Džiugas“ trečius metus iš eilės žengė į LFF taurės pusfinalį

„Džiugui“ įvarčius pelnė Vilius Piliukaitis ir 11 metrų baudinį realizavęs Ibrahimas Cisse, o antrajame kėlinyje skirtumą sumažino Eridanas Bagužas.
LFF taurės pusfinalyje taip pat žais Kauno rajono „Hegelmann“ ir Marijampolės „Sūduva“. Dar viena pusfinalio ekipa paaiškės po trečiadienį vyksiančių „Jonavos“ ir „Panevėžio“ rungtynių.
