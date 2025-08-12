Gianluigi Donnarumma pyksta netekęs vietos PSG: „Nebegaliu būti komandos dalimi“

„Deja, bet kažkas nusprendė, kad aš nebegaliu būti komandos dalimi ir prisidėti prie jos sėkmės. Esu nusivylęs ir liūdnas“, – rašė G. Donnarumma.
Šis komentaras pasirodė iškart po to, kai PSG strategas Luisas Enrique viešai patvirtino, kad tai – jo paties sprendimas. L. Enrique pabrėžė, jog G. Donnarumma išlieka vienu geriausių vartininkų pasaulyje, tačiau šiuo metu komandai nori kitokio tipo žaidėjo vartų poste ir už šį sprendimą prisiima visą atsakomybę. Šiuo ėjimu durys į pagrindinę sudėtį atsiveria naujokui Lucasui Chevalierui, kuris jau pasirengęs perimti pirmojo numerio poziciją.
G. Donnarummos pasisakymas rodo, kad situacija nėra vien tik sportinio pobūdžio – emocinė žinia apie „nebuvimą komandos dalimi“ kelia klausimų dėl santykių rūbinėje ir tolimesnės vartininko karjeros perspektyvos. Dar praėjusį sezoną italas buvo vienas kertinių PSG žaidėjų, prisidėjęs prie Čempionų lygos triumfo ir svarbiausių pergalių vietiniame fronte, todėl toks staigus statuso pokytis stebina daugelį futbolo pasaulyje.
Prancūzijos ir tarptautinė žiniasklaida jau sieja G. Donnarummą su potencialiais naujais klubais – tarp jų minimi „Manchester City“, „Bayern“ ir keli Italijos „Serie A“ grandai. Tiek vartininkas, tiek PSG vadovybė kol kas vengia komentuoti galimą karjeros kryptį, tačiau akivaizdu, jog dabartinė situacija negali tęstis ilgai.
Kol PSG ruošiasi naujam sezonui be vieno ryškiausių savo pastarųjų metų simbolių, G. Donnarummos ateitis tampa viena didžiausių vasaros futbolo intrigų. Jo pačio žodžiai leidžia suprasti – šis etapas Paryžiuje jau užvertas.
