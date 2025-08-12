Rusų futbolininkas bandė švęsti įvartį efektingu salto, bet patyrė traumą ir sukėlė juoką internete

Antroje Rusijos lygoje „Dynamo Barnaul“ klubo puolėjas Kirillas Mogelis sugebėjo apsijuokti po savo nesėkmingo epizodo. Žiūrovų juoką sukėlė jo bandymas efektingai švęsti įvartį.
Pasižymėjęs ir nutraukęs keturių mėnesių įvarčių sausrą rusas nusprendė įvartį atšvęsti darydamas salto. Visgi, jo bandymas buvo labai nesėkmingas ir K. Mogelį netrukus tėškėsi ant vejos.
Negana to, puolėjui šis epizodas taip lengvai nesibaigė. Jis patyrė traumą ir buvo privertas palikti rungtynes, po kurių jo nesėkmingas epizodas apskriejo interneto platybes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!