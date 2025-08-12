Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Rusų futbolininkas bandė švęsti įvartį efektingu salto, bet patyrė traumą ir sukėlė juoką internete

2025-08-12 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 23:39

Internetą apskriejo itin nesėkmingas bandymas švęsti savo įvartį.

„Stop“ kadras | „Stop“ kadras

0

Antroje Rusijos lygoje „Dynamo Barnaul“ klubo puolėjas Kirillas Mogelis sugebėjo apsijuokti po savo nesėkmingo epizodo. Žiūrovų juoką sukėlė jo bandymas efektingai švęsti įvartį.

Pasižymėjęs ir nutraukęs keturių mėnesių įvarčių sausrą rusas nusprendė įvartį atšvęsti darydamas salto. Visgi, jo bandymas buvo labai nesėkmingas ir K. Mogelį netrukus tėškėsi ant vejos.

Negana to, puolėjui šis epizodas taip lengvai nesibaigė. Jis patyrė traumą ir buvo privertas palikti rungtynes, po kurių jo nesėkmingas epizodas apskriejo interneto platybes.

