19-asis Pirmos lygos turas: treneris gynyboje ir 16-mečio įvartis

Sprendimas. Markus Palionis išleido pats save. 38-erių metų Panevėžio „Ekrano“ vyriausiasis treneris dėl komandą užgriuvusių traumų buvo priverstas ieškoti originalių sprendimų. Tokiu ėjimu tapo paties M. Palionio karjeros atnaujinimas bei žengimas į aikštę. Iki akistatos su „Panevėžio“ dubleriais buvęs Miuncheno „Bayern“ klubo akademijos auklėtinis profesionaliai futbolo nebuvo žaidęs jau trejus metus. Vis dėlto visas 90 min. atidirbęs savo mėgstamoje vidurio gynėjo pozicijoje M. Palionis padėjo saviškiams įveikti „Panevėžį“ B – 3:1. Ilgai lauktos pergalės dėka „Ekranas“ pakilo į 14-ąją poziciją.
M. Palionio bendraamžio bei kolegos Manto Kuklio į aikštę kol kas netraukia. Buvęs žinomas futbolininkas karjerą baigė tik pernai, o šiemet yra visiškai susitelkęs „Šiaulių“ dublerių treniravimui. Jo auklėtiniai 19-ajame ture išvykoje 1:4 neprilygo Mažeikių „Atmosferai“. Nugalėtojams du įvarčius (33 ir 37 min.) pelnė Kazeemas Aderounmu. Po mėnesį trukusios vasaros pertraukos nigerietis įmušė jau 5 įvarčius per 4 mačus.
Taurė. Nuo „Šiaulių“ B ir „Ekrano“ minimaliai atsilieka Jonavos „Be1“ ekipa, su 13 taškų smuktelėjusi į paskutinę, 16-ąją vietą. „Be1“ jaunimas pateko po Plungės „Babrungo“ volu – 0:4. Vieną įvarčių 38-ąją min. plungiškiams pelnė naujokas iš Brazilijos Pedro Henrique, o su juo į Plungę persikėlęs kitas brazilas Maltos Paula Beckeris pirmą sykį išsaugojo savo ginamus vartus „sausus“. „Babrungo“ treneris Kęstutis Petkus patausojo kai kuriuos savo pagrindinius žaidėjus, nes jau antradienį jų laukia FPRO LFF taurės turnyro ketvirtfinalio mūšis su Telšių „Džiugu“.
Atsakingam FPRO LFF taurės ketvirtfinalio egzaminui trečiadienį su „Panevėžiu“ rengiasi ir kita Pirmos lygos atstovė „Jonava“. Jonaviečiai savaitgalį namuose pasidalino po tašką – 1:1 su „Kauno Žalgiriu“ B. Prieš pat pertrauką šeimininkus į priekį išvedė ekipos naujokas Kajus Astijus Beršta, neseniai grįžęs iš peržiūros užsienyje. Kauniečiai 76 min. atsakė Vėjo Pociaus rezultatyviu spyriu. 16-mečiui saugui tai buvo pirmasis karjeros įvartis Pirmoje lygoje.
Tolsta. Po prieš savaitę nutrūkusios įspūdingos – net 12-os laimėjimų serijos Vilniaus rajono „TransINVEST“ grįžo į pergalių kelią. Lygos lyderiai 1:0 palaužė juos persekiojantį Klaipėdos „Neptūną“. Namuose gausiai sirgalių palaikomi klaipėdiečiai kaip įmanydami priešinosi favoritams, bet prieš pat pertrauką pagriovė savo baudos aikštelėje Henry Chidera Nwoga. Rezultatyviausias turnyro snaiperis, prieš akistatą atsiėmęs geriausio birželio mėnesio lygos žaidėjo prizą, užtikrintai pelnė savo 16-ąjį įvartį.
„TransINVEST“ iki dešimties taškų padidino atotrūkį nuo Tauragės „Tauro“. Antroje vietoje esantys tauragiškiai namuose nesugebėjo palaužti kovingųjų Vilniaus „Žalgirio“ dublerių. „Vytauto“ stadione šiemet dar nepralaimėjęs „Tauras“ atsidūrė besivejančio vaidmenyje po Motiejaus Burbos neatremiamo šūvio 45-ąją min. Antrajame kėlinyje Dariaus Gvildžio auklėtiniai, per tris pastaruosius mėnesius savo aikštėje nepraradę nė taško, surengė vilniečių vartų šturmą, kurį vainikavo Patricko Nwegbo kirtis galva – 1:1.
Ritmas. Prie lyderių trijulės vėl prisigretino Vilniaus BFA kolektyvas. Sostinės komanda Visagino miesto stadione 1:0 pranoko Kauno rajono „Hegelmann“ B ekipą. Rungtynių baigtį nulėmė Danielio Misiūno 30-ąją min. užbaigta komandinė kombinacija. Nors BFA neseniai į A lygą delegavo du savo lyderius Arvydą Novikovą ir Nedą Garbaliauską, vilniečiai per pastaruosius keturis turus surinko 10 taškų iš 12 galimų.
Priešingu ritmu ritasi Kėdainių „Nevėžis“. Buvę daugkartiniai lygos prizininkai savaitgalį namuose 1:3 nusileido Kretingos „Minijai“. Po vasaros pertraukos Kėdainių vienuolikė pralaimėjo visas ketverias žaistas rungtynes. Šįsyk „Nevėžio“ neišgelbėjo nei Mery Traore įvartis 23 min., nei 75 min. parodyta raudona kortelė varžovų legionieriui iš Japonijos Riku Takei. Likusi mažumoje „Minija“ ne tik išlaikė turėtą persvarą, bet ją dar ir padidino po Juliaus Kasparavičiaus smūgio 86-ąją min.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!