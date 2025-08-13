Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Mario Balotelli nuleido reikalavimus ir ieško komandos: futbolo žvaigždės karjera dar nesibaigia

2025-08-13 16:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 16:15

Viena išskirtiniausių futbolo asmenybių Mario Balotellinesiruošia baigti karjeros ir ieško naujo karjeros tęsinio

Mario Balotelli | Scanpix nuotr.

Viena išskirtiniausių futbolo asmenybių Mario Balotellinesiruošia baigti karjeros ir ieško naujo karjeros tęsinio

0

M. Balotelli futbolo pasauliui pasiuntė drąsią žinutę.

„Ieškau klubo, kuris manimi pasitikėtų. Noriu žaisti dar 2–3 metus. Po to – keliausiu pas savo brolį Enoką.“

Šiuo metu Enokas Balotelli atstovauja „Vado“ klubui Italijos mėgėjų lygoje ir būtent ten, Mario teigimu, turėtų baigtis jo kelionė futbole.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pažadėjau broliui, kad karjerą užbaigsiu žaisdamas kartu su juo.“

Nors M. Balotelli per pastaruosius metus dažniau atsidūrė antraštėse dėl užkulisių bei trumpų sutarčių, puolėjas ir toliau siekia įrodyti vertę aikštėje. Jis atvirai sako, kad dabartinėje rinkoje ieško komandos, kuri jį girdėtų ir leistų žaisti – nesvarbu, kokio lygio būtų šalies pirmenybės ar ambicijos.

„Svarbiausia, kad treneris pasitikėtų, o aš galėčiau padėti komandos tikslams. Baigęs šią stadiją, norėsiu įvykdyti savo pažadą Enokui ir rungtyniauti šalia jo.“

Paskutine M. Balotelli karjeros stotele tapo „Genoa“ klubas Italijoje.

 

