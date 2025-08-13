Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Trail Blazers“ klubas už 4 mlrd. JAV dolerių turi naują savininką

2025-08-13 20:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 20:13

Portlando „Trail Blazers“ komanda turės naują savininką. Pranešama, kad ekipą įsigijo Tomas Dundonas.

Portlando Trail Blazers | „X“ nuotr.

Portlando „Trail Blazers“ komanda turės naują savininką. Pranešama, kad ekipą įsigijo Tomas Dundonas.

REKLAMA
0

Šis minėtą klubą įsigijo už 4 mlrd. JAV dolerių.

T. Dundonas šiuo metu yra savininkas ne tik „Trail Blazers“ komandos, tačiau valdo ir NHL klubą – „Carolina Hurricanes“.

Pardavimo procesą buvę Portlando ekipos savininkai pradėjo dar gegužės mėnesį. Pastaroji priklausė Paului G. Allenui. Visgi, jam mirus 2018 metais valdymą perėmė jo sesuo Jody Allen.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų