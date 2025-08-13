„Trail Blazers“ klubas už 4 mlrd. JAV dolerių turi naują savininką

Šis minėtą klubą įsigijo už 4 mlrd. JAV dolerių.
T. Dundonas šiuo metu yra savininkas ne tik „Trail Blazers“ komandos, tačiau valdo ir NHL klubą – „Carolina Hurricanes“.
Pardavimo procesą buvę Portlando ekipos savininkai pradėjo dar gegužės mėnesį. Pastaroji priklausė Paului G. Allenui. Visgi, jam mirus 2018 metais valdymą perėmė jo sesuo Jody Allen.
