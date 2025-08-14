Varžovus liaupsinęs Radzevičius: „Prieš Latviją niekuomet nėra ir nebuvo lengva“

Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu:
Iki šiol tris kontrolines rungtynes sužaidusi Lietuvos rinktinė viena po kitos skina pergales. Kaip teigia rinktinės krepšininkas Gytis Radzevičius, nors šių rungtynių metu svarbiausia suprasti tai, ko reikalauja treneriai ir perkelti šią taktiką į krepšinio aikštelę, visiems svarbios ir pergalės.
„Kiekviena pergalė ir kiekvienas geras žaidimas augina nugalėtojų charakteriui – mes tuo džiaugiamės. Kiekvienose rungtynėse norisi konkuruoti ir galiausiai jas laimėti. Manau, kad vis labiau pajuntame, ko iš mūsų nori treneriai, ir su kiekviena treniruote artėjame prie geros formos rungtynėms“, – sako jis.
Kontrolinių rungtynių prieš Sakartvelą metu prie rinktinės prijungė ir Jonas Valančiūnas, kurio indėlis, anot G. Radzevičiaus, visuomet reikšmingai jaučiamas.
„Jis komandos lyderis, NBA žaidėjas. Akivaizdu, kad tai – žmogus, kuris labai daug ką keičia. Aišku, jis prie mūsų prisijungęs dar nedaug laiko, bet manau, kad su kiekvienomis varžybomis, su kiekviena treniruote mūsų tarpusavio ryšys gerėja, vis labiau prie jo priprantame. Manau, kad tai ir toliau gerės kasdien“, – priduria jis.
Jau rytoj, penktadienį, lietuvių laukia rungtynės namuose prieš Slovėnijos ekipą. Tuo tarpu šiandien, ketvirtadienį, rinktinė išvykoje susitiks su latviais – komanda, kuri pastaraisiais metais mums metė ne vieną iššūkį.
„Latviai – tikrai pavojinga komanda. Jie dabar ir čempionatuose rodo, kad gali gerai žaisti, turi žaidėjų, kurie žaidžia tiek NBA, tiek Eurolygoje. Tai – pavojinga komanda, su kuria niekuomet nėra ir nebuvo lengva. Turime būti jiems pasiruošę“, – pokalbį baigia G. Radzevičius.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
