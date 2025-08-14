Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Varžovus liaupsinęs Radzevičius: „Prieš Latviją niekuomet nėra ir nebuvo lengva“

2025-08-14 16:02 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-14 16:02

Šį ketvirtadienį ir penktadienį, rugpjūčio 14 ir 15 dienomis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasitiks dar du kontrolinių rungtynių iššūkius. Šiandien komandos laukia mačas su Latvija, o rytoj, penktadienį, ir su Slovėnija. Abi rungtynes stebėkite tiesiogiai per TV3.

Gytis Radzevičius | LKF nuotr.

Šį ketvirtadienį ir penktadienį, rugpjūčio 14 ir 15 dienomis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasitiks dar du kontrolinių rungtynių iššūkius. Šiandien komandos laukia mačas su Latvija, o rytoj, penktadienį, ir su Slovėnija. Abi rungtynes stebėkite tiesiogiai per TV3.

2

Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu:

Latvija - Lietuva. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės | TV3 Play

Lietuva - Slovėnija. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės | TV3 Play

Iki šiol tris kontrolines rungtynes sužaidusi Lietuvos rinktinė viena po kitos skina pergales. Kaip teigia rinktinės krepšininkas Gytis Radzevičius, nors šių rungtynių metu svarbiausia suprasti tai, ko reikalauja treneriai ir perkelti šią taktiką į krepšinio aikštelę, visiems svarbios ir pergalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekviena pergalė ir kiekvienas geras žaidimas augina nugalėtojų charakteriui – mes tuo džiaugiamės. Kiekvienose rungtynėse norisi konkuruoti ir galiausiai jas laimėti. Manau, kad vis labiau pajuntame, ko iš mūsų nori treneriai, ir su kiekviena treniruote artėjame prie geros formos rungtynėms“, – sako jis.

Kontrolinių rungtynių prieš Sakartvelą metu prie rinktinės prijungė ir Jonas Valančiūnas, kurio indėlis, anot G. Radzevičiaus, visuomet reikšmingai jaučiamas.

„Jis komandos lyderis, NBA žaidėjas. Akivaizdu, kad tai – žmogus, kuris labai daug ką keičia. Aišku, jis prie mūsų prisijungęs dar nedaug laiko, bet manau, kad su kiekvienomis varžybomis, su kiekviena treniruote mūsų tarpusavio ryšys gerėja, vis labiau prie jo priprantame. Manau, kad tai ir toliau gerės kasdien“, – priduria jis.

Jau rytoj, penktadienį, lietuvių laukia rungtynės namuose prieš Slovėnijos ekipą. Tuo tarpu šiandien, ketvirtadienį, rinktinė išvykoje susitiks su latviais – komanda, kuri pastaraisiais metais mums metė ne vieną iššūkį.

„Latviai – tikrai pavojinga komanda. Jie dabar ir čempionatuose rodo, kad gali gerai žaisti, turi žaidėjų, kurie žaidžia tiek NBA, tiek Eurolygoje. Tai – pavojinga komanda, su kuria niekuomet nėra ir nebuvo lengva. Turime būti jiems pasiruošę“, – pokalbį baigia G. Radzevičius.

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva

Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija

Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija

Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas stebėkite per TV3, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

 

 

 

 

