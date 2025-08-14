Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jameso Milnerio ilgaamžė karjera „Premier“ lygoje: aikštėje žaidė ir su sūnumis, ir su tėvais

2025-08-14 13:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 13:49

Jamesas Milneris atvirai pasidalijo savo ilgos futbolo karjeros trukmės paradoksais.

Jamesas Milneris | Scanpix nuotr.

Jamesas Milneris | Scanpix nuotr.

0

Veteranas atkreipė dėmesį, kaip per ilgus metus žaidimo aikštėse nusitęsia draugystės ir šeimų ryšiai.

„Yra vaikinų, su kuriais žaidžiau karjeros pradžioje, o dabar rungtyniauju su jų arba prieš jų sūnus: Justinas Kluivertas – žaidžiau su jo tėčiu „Newcastle“ klube, Bobby Clarkas – žaisti teko su juo „Liverpool“, o jo tėvu „Newcastle“, Tommy Watsono draugė yra Iano Harteʼo dukra.“

39-erių metų futbolininkas „Premier“ lygoje debiutavo dar 2002 metais. Per 23-erių metų karjerą jis iš viso lygoje sužaidė 638 rungtynes. Iki lygos rekordo jam trūksta 15 rungtynių.

Veteranas ir toliau tęs savo karjerą „Brighton“ klube.

