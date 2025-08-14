Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Roma“ siekia išsinuomoti Jadoną Sancho iš „Manchester United“

2025-08-14 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 14:35

„Roma“ klubas oficialiai pasiūlymą pasiskolinti Jadoną Sancho „Manchester United“ komandos.

Jadonas Sancho | Scanpix nuotr.

„Roma“ klubas oficialiai pasiūlymą pasiskolinti Jadoną Sancho „Manchester United“ komandos.

Anglas šią vasarą nebuvo įtrauktas į pagrindinės „United“ komandos planus – po nesėkmingų praėjusio sezono nuomos etapų ir viešo atskyrimo nuo pagrindinės grupės, J. Sancho aktyviai ieško galimybės grįžti į elitinį Europos futbolą. Jam tokią galimybę gali suteikti „Roma“, kuri domisi galimybe prisikviesti futbolininką į savo gretas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

25-erių metų J. Sancho po sugrįžimo į „United“ nebuvo registruotas nė vienoms kontrolinėms rungtynėms. Dėl didelės 250 tūkst. svarų sterlingų savaitinės algos ir sutarties, kurioje liko vos metai, „United“ vadovybė pirmenybę teikia pilnam pardavimui, tačiau siūloma nuoma – realiausias kompromisas su Italijos klubu.

Jei sandoris bus patvirtintas J. Sancho prisijungs prie ekipos siekiančios sustiprinti puolimą naujam „Serie A“ sezonui. Finansinės derybos vyksta dėl galimos nuomos mokesčio ir algos kompensacijos – klubas sieks visiško atlyginimo padengimo bei papildomų išmokų už pasirodymus.

Priminsime, jog praėjusį sezoną J. Sancho buvo nuomotas į „Chelsea“, bet Londono klubo jo sezonas neįtikino nepaisant to, jog jis pelnė 5 įvarčius bei atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

