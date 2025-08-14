„Kauno Žalgirio“ žygis UEFA Konferencijų lygoje baigtas, devyniese likę lietuviai pralaimėjo Bulgarijoje

Kauniečių žygis UEFA Konferencijų lygoje baigėsi trečiajame atrankos etape. Atsakomosiose rungtynėse „Kauno Žalgiris“ 0:2 nusileido „Arda“ komandai iš Bulgarijos ir baigė savo pasirodymą.
Pagrindiniai rungtynių įvykiai įvyko pirmajame kėlinyje. Varžovai dvikovą pradėjo dviem puikiais šūviais iš toli.
Aštuntąją minutę įvarčių sąskaitą rungtynėse atidarė Dimitaras Velkovski. „Arda“ gynėjas iš už baudos aikštelės iššovė į artimojo vartų kampo viršų, nepalikdamas šansų kauniečių vartininkui.
Vos po trijų minučių „Arda“ surengė greitą ataką, pasibaigusią antruoju įvarčiu. Po nesėkmingai svečių pakelto kampinio bulgarai pabėgo į greitą ataką, o Svetoslavas Kovachevas pakabino kamuolį taip, kad išgelbėti savo komandos Tomas Švedkauskas galimybių neturėjo.
Problemos kauniečių gretose tik didėjo. 34-ąją minutę Divine`as Naah už grubią pražangą išvydo raudoną kortelę. Ant čiurnos oponentui užmynęs kauniečių atstovas teisėjui nepaliko kitų variantų, kaip tik išvaryti jį iš aišktės.
Negana to, jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką iš aikštės buvo išvytas dar vienas „Kauno Žalgirio“ atstovas. Antrąją geltoną kortelę užsidirbo Temuras Chogadze.
Per antrąją rungtynių kėlinį „Arda“ žaidė aktyviai, bet sėkmingai žaidė T. Švedkauskas ir „Kauno Žalgiris“ išvengė sutriuškinimo.
Priminsime, kad pirmose rungtynėse „Kauno Žalgiris“ dvikovą baigė pralaimėjimu 0:1.
Rungtynių statistika:
Dvikova baigėsi. „Kauno Žalgiris“ jau po švilpuko lieja pyktį, jog arbitras neparodė raudonos kortelės grubiai sužaidusiam oponentui.
Iki „Kauno Žalgirio“ sezono pabaigos Europoje lieka dvi minutės. Būtent tiek laiko prideda rungtynių arbitras.
Keli iš eilės „Kauno Žalgirio“ kampiniai, kurie didesniu pavojumi nevirto.
Dar vienas pavojingas „Arda“ smūgis iš toli, kuris skrieja šalia vartų.
Du bulgarai krenta oponentų baudos aikštelėje, bet teisėjo švilpukas tyli.
Kauniečiams pavyko kurį laiką pristabdyti varžovų atakų škvalą, bet patiems kažko sukurti jiems nepavyko.
Vienas po kito seka varžovų smūgiai, bet T. Švedkauskas - savo vietoje.
Jau kėlinio pradžioje tenka padirbėti Tomui Švedkauskui.
Startuoja antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika pragaištinga: oponentai smūgiavo dukart, abu smūgiai baigėsi įvarčiais.
Košmariška pirmoji rungtynių dalis baigėsi. „Kauno Žalgiris“ per ją ne tik praleido du įvarčius, tačiau ir liko be dviejų žaidėjų.
„Kauno Žalgiris“ visiškai byra. Temuras Chogadze prieš save išvydo antrąją geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės. Kauniečiai lieka žaisti devyniese.
Teisėjas pirmajame kėlinyje prideda penkias minutes.
Daugumoje likę „Arda“ atstovai ramiai kontroliuoja situaciją rungtynėse.
„Kauno Žalgiris“ vėl lieka be vieno žaidėjo. Už grubią pražangą iš aikštės pašalintas Divine`as Naah.
Kauniečiai prisidarė problemų netoli savo vartų, bet vėliau patys ištaisė situaciją lemiamu momentu atimdami kamuolį iš varžovų.
Pavojus prie „Arda“ vartų, bet paskutinę akimirką įsikišęs gynėjas nukreipė kamuolį į kampinį.
„Kauno Žalgirio“ atstovų bandymas, kurį blokuoja gynėjas.
Pirmasis rimtesnis „Kauno Žalgirio“ išpuolis baigėsi kampiniu. Vsgi, ne tik nepavyko kauniečiams pasižymėti patiems, bet ir Amine`as Benchaibas gavo geltoną kortelę, o varžovai pabėgo į greitą ataką ir Svetoslavas Kovachevas fantastišku šūviu iš toli dvigubino savo komandos pranašumą!
Dimitaras Velkovskis pradeda rungtynes įspūdingu šūviu į viršutinį vartų kampą. Nors Tomas Švedkauskas kamuolį lietė, jam sulaikyti kamuolio nepavyko.
Rungtynės prasideda!
Priminsime, jog norėdami patekti į kitą UEFA Konferencijų lygos etapą kauniečiai turės laimėti šias rungtynes bent 2 įvarčių skirtumu. Pergalė 1 įvarčio skirtumu reikštų pratęsimą.
Įdomūs faktai:
• Pirmosios rungtynės Kaune baigėsi minimalia varžovų iš Bulgarijos pergale 0:1.
• „Kauno Žalgiris“ rungtynėse versis be Damjano Pavlovičiaus, kuris pirmajame susitikime dar 2-ąją minutę prieš save išvydo raudoną kortelę.
• Šį sezoną „Arda“ vis dar nėra iškovojusi pergalės savo namų aikštėje - visos trys rungtynės baigėsi lygiosiomis.
• Savo namų rungtynes „Arda“ žaidžia nuosavame stadione, talpinančiame daugiau nei 11 tūkstančių žiūrovų. Tiesa, pirmose Europos rungtynėse jie surinko vos trečdalį rungtynes galinčių stebėti žiūrovų - 3500.
• Šiemet yra vos antras kartas, kai „Arda“ dalyvauja UEFA Konferencijų lygos atrankos etape. Pirmąsyk komanda savo jėgas išbandė 2021-2022 m. sezone, tačiau ten didesnių šansų neturėjo ir jau pirmame etape bendru rezultatu 0:6 nusileido Beer Ševos „Hapoel“.
• Jeigu „Kauno Žalgiris“ įveiktų Bulgarijos ekipą, ketvirtame ir paskutiniame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape kauniečiai susitiktų su „Rakow“ (Lenkija) ir Haifos „Maccabi“ (Izraelis) poros nugalėtojais.
„Nuotaikos yra geros, kelionė buvo labai greita. Turėjome laiko ir pavalgyti, ir pailsėti, ir atsipūsti. Žaidėjai nusiteikę kovoti tik dėl pergalės. Rytoj tai ir bandysime padaryti.
Iš esmės, praėjusią savaitę visose rungtynėse žaidėme mažumoje, tad po rungtynių analizė nebuvo tokia ir gili. Neturėjome galimybės išsibandyti žaidžiant 11 prieš 11. Galima sakyti, rytoj bus visai kitokia dvikova, ypač žinant tai, kad turime vieno įvarčio deficitą. Čia bus mūsų uždėtas akcentas, kad išlygintume ar įmuštume greitą įvartį. Turime savo planą, ruošiamės tam ir rytoj bandysime parodyti savo geriausią versiją.“
Eivinas Černiauskas, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
„Pirmame susitikime mums nepasisekė – anksti gavome raudoną kortelę, tačiau jei žaisime 11 prieš 11, tikrai turime šansų patekti į kitą etapą. Išanalizavome praėjusias rungtynes ir žinome, kaip jie žaidžia, tad rytoj turime viską parodyti aikštėje.
Asmeniškai jaučiuosi gerai ir manau, kad visi rytoj bus pasiruošę. Net jei ir yra karšta, mes to negalime pakeisti ir turime tik vieną pasirinkimą – laimėti.
Rungtynėse neturime skubėti įmušti greito įvarčio – turime 90 minučių tam, kad pasiektume pergalę, todėl turime žaisti kantriai ir kokybiškai. Aišku, privalome gerai pradėti susitikimą, tačiau manau, kad viskas bus gerai.“
Fabienas Ourega, „Kauno Žalgirio“ komandos saugas
