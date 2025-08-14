Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Messina atsakas Dončičiui dėl rinktinės žaidėjų: „Jis pamiršo vieną svarbų faktą“

2025-08-14 13:53
2025-08-14 13:53

Milano „Emporio Armani“ treneris Ettore Messina sureagavo į Luka Dončičiaus komentarus dėl neišleistų klubo žaidėjų į rinktinę.

Etorre Messina | Scanpix nuotr.

Milano „Emporio Armani“ treneris Ettore Messina sureagavo į Luka Dončičiaus komentarus dėl neišleistų klubo žaidėjų į rinktinę.

0

Slovėnams nepadės Joshas Nebo ir Vlatko Čančaras.

„Dončičius, atrodo, pamiršo vieną labai paprastą faktą – tiek Čančaras, tiek Nebo sveiksta po rimtų traumų, dėl kurių ilgą laiką negalėjo žaisti“, – sakė E. Messina.

„Esu įsitikinęs, kad iki sezono pabaigos – ar net jo metu, atsidarius FIBA langams – jei šie žaidėjai bus pasirengę padėti Slovėnijai, jie įvertins komandos sprendimą pirmiausia rūpintis jų reabilitacija ir sugrąžinimu į optimalią sportinę formą“, – tęsė treneris.

J. Nebo ir V. Čančaras iš pradžių buvo įtraukti į išankstinį Slovėnijos sąrašą, tačiau vėliau dėl sveikatos problemų ir pasirengimo artėjančiam klubiniam sezonui iš jo išbraukti.

Komentuodamas situaciją Slovėnijos žiniasklaidai, L. Dončičius sakė: „Nekaltinu jų nė kiek. Kiek žinau, tai buvo klubo sprendimas. Juokinga, kai tokio lygio klubas kaip „Lakers“ leidžia man žaisti už rinktinę, o klubas kaip Milano – ne.“

V. Čančaras praėjusį sezoną NBA sužaidė vos 13 rungtynių, prieš tai visą 2023–2024 m. sezoną praleidęs dėl kryžminių kelio raiščių traumos. J. Nebo kamavo kelios traumos, o praėjusį sezoną Eurolygoje jis pasirodė tik keturis kartus.

