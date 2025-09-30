„Utenos trikotažas“ parduos pagrindinį pastatą Utenoje ir jį nuomosis

Kaip pranešė SBA, nekilnojamojo turto pardavimas yra teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano dalis. Siekiama paspartinti plano įgyvendinimą, užtikrinti spartesnius atsiskaitymus su kreditoriais ir sugrįžti prie įprasto darbo.
Parduodamas beveik 25 tūkst. kv. metrų gamybos ir administracijos kompleksas 5,2 ha sklype. Apie 20 tūkst. kv. metrų sudaro gamybinės patalpos, likusi dalis – administracinės paskirties.
„Kadangi plane numatytas verslo modelis ištestuotas praktikoje ir jis veikia, priimtas sprendimas būtent dabar realizuoti pastatą – esame pasirengę mokėti nuomos kainą ir tęsti veiklą toje pačioje vietoje“, – pranešime sakė „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.
Anksčiau šiais metais jau buvo parduoti veikloje nenaudoti bendrovės pastatai, esantys už pagrindinio fabriko Utenoje teritorijos, sandorio vertė siekė 435 tūkst. eurų.
Pirmąjį šių metų pusmetį „Utenos trikotažo“ pelnas pelnas prieš apmokestinimą po ilgo laiko siekė 136 tūkst. eurų. Pardavimai užsakomųjų trikotažo gaminių segmente augo 45,2 proc. iki 7,6 mln. eurų. Bendros pajamos augo 31 proc. iki 9,7 mln. eurų, konsoliduoti nuostoliai sumažėjo 78 proc. iki 0,5 mln. eurų.
N. Kaučikienės teigimu, turimi „Utenos trikotažo“ užsakymai antram metų pusmečiui leidžia tikėtis išlaikyti pardavimų augimo dinamiką ir stiprinti veiklos pelningumą.
