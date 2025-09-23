Bankrutuojanti „Utenos trikotažo“ siuvykla „Šatrija“ atleidžia visus darbuotojus

Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, spalio 8–16 dienomis numatoma atleisti siuvėjų (59), siuvimo operatorių (20), pagalbinių darbininkų (6), technologų (4), sukirpėjų (3), komplektuotojų (3).
Anot M. Jankauskienės, darbuotojai atleidžiami įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto.
Kaip rašė BNS, Šiaulių apygardos teismui rugsėjo 4 dieną iškėlus bankroto bylą „Šatrijai“ ir šio sprendimo neapskundus, nutartis įsiteisėjo rugsėjo 17-ąją.
Nuo liepos nebeveikiančios „Šatrijos“ vadovas Giedrius Grondskis teismui nurodė, kad bendrovės įsipareigojimai kreditoriams viršija turto vertę ir ji yra nemoki.
Pernai „Šatrija“ gavo 2,545 mln. eurų pajamų (užpernai – 2,61 mln. eurų) ir patyrė 306,2 tūkst. eurų grynųjų nuostolių (204,6 tūkst. eurų).
2024-ųjų spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!