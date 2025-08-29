„Utenos trikotažo“ akcininkai pritarė „Utenoswear“ prijungimui

Apie šį akcininkų sprendimą per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Utenos trikotažas“.
Pernai spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.
Pasak bendrovės, pertvarka reikalinga siekiant persiorientuoti į pelningą veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą.
Pernai liepą paskelbtame „Utenos trikotažo“ restruktūrizavimo plane tuometę įmonę „Aboutwear“ buvo numatyta parduoti, o gautomis lėšomis padengti įsipareigojimus bankui.
„Utenos trikotažo“ pirmojo šių metų pusmečio pajamos augo 31 proc. iki 9,7 mln. eurų, konsoliduoti nuostoliai sumažėjo 78 proc. iki 0,5 mln. eurų.
Pasak „Utenos trikotažo“ vadovės Nomedos Kaučikienės, tikslas atkurti pelningumą buvo pasiektas dėl griežto kaštų valdymo, pelningų produktų gamybos. Tuo metu neigiamos įtakos grupės veiklai turėjo liepą sustabdyta nuostolingos siuvimo įmonės „Šatrija“ veikla.
„Utenos trikotažo“ grupei dar priklauso bendrovės „Gotija“ ir „Mrija“ (Ukraina).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!