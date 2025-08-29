Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Utenos trikotažo“ akcininkai pritarė „Utenoswear“ prijungimui

2025-08-29 13:21 / šaltinis: BNS
2025-08-29 13:21

Restruktūrizuojamos SBA grupės tekstilės gamybos grupės „Utenos trikotažas“ akcininkai pritarė antrinės siuvimo įmonės „Utenoswear“ (buvusi „Aboutwear“) prijungimui prie pagrindinės bendrovės.

Utenos trikotažas (bendrovės nuotr.)

Restruktūrizuojamos SBA grupės tekstilės gamybos grupės „Utenos trikotažas" akcininkai pritarė antrinės siuvimo įmonės „Utenoswear" (buvusi „Aboutwear") prijungimui prie pagrindinės bendrovės.

0

Apie šį akcininkų sprendimą per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Utenos trikotažas“.

Pernai spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.

Pasak bendrovės, pertvarka reikalinga siekiant persiorientuoti į pelningą veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą. 

Pernai liepą paskelbtame „Utenos trikotažo“ restruktūrizavimo plane tuometę įmonę „Aboutwear“ buvo numatyta parduoti, o gautomis lėšomis padengti įsipareigojimus bankui.

„Utenos trikotažo“ pirmojo šių metų pusmečio pajamos augo 31 proc. iki 9,7 mln. eurų, konsoliduoti nuostoliai sumažėjo 78 proc. iki 0,5 mln. eurų.

Pasak „Utenos trikotažo“ vadovės Nomedos Kaučikienės, tikslas atkurti pelningumą buvo pasiektas dėl griežto kaštų valdymo, pelningų produktų gamybos. Tuo metu neigiamos įtakos grupės veiklai turėjo liepą sustabdyta nuostolingos siuvimo įmonės „Šatrija“ veikla.

„Utenos trikotažo“ grupei dar priklauso bendrovės „Gotija“ ir „Mrija“ (Ukraina).

„Utenos trikotažas“ (nuotr. bendrovės)
Nauju „Utenos trikotažo“ finansų vadovu paskirtas Tadas Baužys

