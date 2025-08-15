Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ treneris Arne Slotas apie Alexanderio Isako įsigijimą: „Komandai reikia papildymo puolime“

2025-08-15 13:24 / šaltinis: Sportas.lt
„Liverpool“ treneris Arne Slotas neatmeta galimybės komandoje išvysti Alexanderį Isaką.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

0

Kalbėdamas apie Hugo Ekitike ir A. Isako galimą partnerystę treneris akcentavo, jog komandai trūksta dar vieno puolėjo.

„Hugo labiausiai matau kaip devintąjį numerį, bet jis gali žaisti ir kairėje, arba kartu su kitu centro puolėju. Turime būtinai gauti dar bent vieną puolėją.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Slotas pastaruoju metu sprendžia puolėjų grandies komplektacijos klausimą. H. Ekitike, neseniai sėkmingai debiutavęs „Liverpool“ gretose, rodo universalumą aikštėje – prireikus geba persikelti iš centro į kraštą ir formuoti tandemą su kitu grynu puolėju. Toks lankstumas ypač svarbus tuo atveju, jei A. Isakas galų gale pasirašys sutartį su klubu: trenerio sudėtyje abu žaidėjai galėtų formuoti „Premier“ lygos čempionų atakos branduolį.

A. Slotas pabrėžė, kad nauja puolimo komplektacija bus ne tik apie individualų žaidėjų talentą, bet ir taktinį pritaikymą: H. Ekitike gali spausti gynybą tiek iš centro, tiek iš kairės, o A. Isakas būtų pirmasis numeris puolime.

