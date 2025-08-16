Skandalą sukėlę ir lenkus įžeidę Haifos „Maccabi“ fanai gali uždirbti savo komandai diskvalifikaciją iš Europos turnyrų

Rungtynėse su „Rakow“ iš Lenkijos Izraelio atstovų fanai iškėlė užrašą „Žudikai nuo 1939 m.“ Tai itin supykdė Lenkijos atstovus, tarp kurių ir šalies prezidentą.
„Šis skandalingas plakatas, kurį rodė „Maccabi“ fanai įžeidžia antrajame pasauliniame kare mirusių Lenkijos piliečių garbę. Tarp jų buvo ir 3 milijonai žydų. Apibūdinti šį kvailumą nėra ribų“, – rašė Lenkijos prezidentas.
Į šį įvykį sureagavo ir UEFA. Dėl Konferencijų lygos metu parodyto plakato jie pradėjo tyrimą, kuris lems Izraelio komandos laukiančią baudą.
Atsižvelgus į tai, kad seriją 2:1 laimėjo „Rakow“, „Maccabi“ jau nebedalyvaus UEFA turnyruose šiuo metu. Visgi, šaltinių teigimu, UEFA svarsto Izraelio atstovams skirti griežtą bausmę, tarp kurių ir – suspendavimas iš kitų metų UEFA turnyrų.
